Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Участь у Форумі безкоштовна. Проїзд учасників, які пройшли конкурсний відбір, покривають організатори
Увага! Конкурс! 100 молодих лідерів із різних куточків країни візьмуть участь у першому від початку повномасштабної війни і 10-му ювілейному КБФ-М «GEN W – Ukraine’s War Generation».
До участі в конкурсі запрошуємо лідерів віком 18-35 років, які:
- досягли значних успіхів у навчанні, політиці, державному секторі, суспільній діяльності, волонтерстві, у сфері міжнародних відносин;
- мають активну громадянську позицію;
- добре орієнтуються в питаннях державотворення, міжнародних відносин, міжнародної безпеки;
- вільно/добре володіють англійською мовою;
- відкриті до пошуку нових смислів і рішень.
Робочі мови Форуму: українська та англійська.
Участь у Форумі безкоштовна. Проїзд учасників, які пройшли конкурсний відбір, покривають організатори.
Вам необхідно заповнити форму, перейшовши за посиланням.
Кінцевий термін подачі заявок – 30 вересня 2024 року.
Оголошення результатів – 9 жовтня 2024 року.
Підсумки конкурсу та вся оперативна інформація – у наших соцмережах:
Більше новин на нашому сайті.
Фонд «Відкрий Україну» – міжнародний фонд, заснований 2007 року з ініціативи Арсенія Яценюка. Метою Фонду є зміцнення та розвиток авторитету України в світі.
Київський Безпековий Форум для Молоді – провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Більше тут.
До зустрічі на Київському Безпековому Форумі для Молоді 2024!
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