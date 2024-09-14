Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді

Київський Безпековий Форум для Молоді – провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин

Участь у Форумі безкоштовна. Проїзд учасників, які пройшли конкурсний відбір, покривають організатори

Увага! Конкурс! 100 молодих лідерів із різних куточків країни візьмуть участь у першому від початку повномасштабної війни і 10-му ювілейному КБФ-М «GEN W – Ukraine’s War Generation».

До участі в конкурсі запрошуємо лідерів віком 18-35 років, які:

досягли значних успіхів у навчанні, політиці, державному секторі, суспільній діяльності, волонтерстві, у сфері міжнародних відносин;

мають активну громадянську позицію;

добре орієнтуються в питаннях державотворення, міжнародних відносин, міжнародної безпеки;

вільно/добре володіють англійською мовою;

відкриті до пошуку нових смислів і рішень.

Робочі мови Форуму: українська та англійська.

Участь у Форумі безкоштовна. Проїзд учасників, які пройшли конкурсний відбір, покривають організатори.

Вам необхідно заповнити форму, перейшовши за посиланням. Кінцевий термін подачі заявок – 30 вересня 2024 року. Оголошення результатів – 9 жовтня 2024 року.

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Фонд «Відкрий Україну» – міжнародний фонд, заснований 2007 року з ініціативи Арсенія Яценюка. Метою Фонду є зміцнення та розвиток авторитету України в світі.

Більше про Фонд тут.

Київський Безпековий Форум для Молоді – провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Більше тут.

До зустрічі на Київському Безпековому Форумі для Молоді 2024!