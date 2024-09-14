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Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді

glavcom.ua
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Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Київський Безпековий Форум для Молоді – провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин
фото: Київський безпековий форум

Участь у Форумі безкоштовна. Проїзд учасників, які пройшли конкурсний відбір, покривають організатори

Увага! Конкурс! 100 молодих лідерів із різних куточків країни візьмуть участь у першому від початку повномасштабної війни і 10-му ювілейному КБФ-М «GEN W – Ukraine’s War Generation».

До участі в конкурсі запрошуємо лідерів віком 18-35 років, які:

  • досягли значних успіхів у навчанні, політиці, державному секторі, суспільній діяльності, волонтерстві, у сфері міжнародних відносин;
  • мають активну громадянську позицію;
  • добре орієнтуються в питаннях державотворення, міжнародних відносин, міжнародної безпеки;
  • вільно/добре володіють англійською мовою;
  • відкриті до пошуку нових смислів і рішень.

Робочі мови Форуму: українська та англійська.

Участь у Форумі безкоштовна. Проїзд учасників, які пройшли конкурсний відбір, покривають організатори.

Вам необхідно заповнити форму, перейшовши за посиланням.

Кінцевий термін подачі заявок – 30 вересня 2024 року.

Оголошення результатів – 9 жовтня 2024 року.

Підсумки конкурсу та вся оперативна інформація – у наших соцмережах:

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Більше новин на нашому сайті. 

Фонд «Відкрий Україну» – міжнародний фонд, заснований 2007 року з ініціативи Арсенія Яценюка. Метою Фонду є зміцнення та розвиток авторитету України в світі.

Більше про Фонд тут.

Київський Безпековий Форум для Молоді – провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Більше тут.

До зустрічі на Київському Безпековому Форумі для Молоді 2024!

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Теги: молодь політика конкурс Арсеній Яценюк

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Пресрелізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
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Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
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