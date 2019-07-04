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    Думки вголос

    Розпад для Росії обернеться благом

    • Артемій Троїцький

      Російський журналіст, дисидент

    • Розсилка
    Розпад для Росії обернеться благом

    Цілком очевидно, що Росія це гіперцентралізірованная і бездарно керована країна

    Я совершенно уверен, что если бы в Приморском крае управление велось не из Кремля, а каким-то тамошним премьер-министром, некоррумпированным, честным и профессиональным, то Приморский край был бы жемчужиной Дальнего Востока, а город Владивосток - конкурентом Гонконга и Шанхая. Вместо этого имеем нищету и печальную картину.

    Если бы Россия управлялась умно, то очень может быть, что в ее сегодняшних границах она была бы процветающей страной.

    К сожалению, с властями России очень не везет со времен Горбачева, поэтому я и считаю, что в сегодняшней ситуации распад для страны мог бы стать благом. А то, что Путин в этом направлении верно работает, так это не только я говорю об этом, но и многие другие тоже. Дальний Восток и Сибирь в экономическом плане практически контролируются Китаем.

    Но не думаю, что китайцы будут проводить какую-то военную агрессию, им это не надо. Они люди сдержанные и умные, добиваются своего без лишних жестов.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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