Розпад для Росії обернеться благом

Цілком очевидно, що Росія це гіперцентралізірованная і бездарно керована країна

Я совершенно уверен, что если бы в Приморском крае управление велось не из Кремля, а каким-то тамошним премьер-министром, некоррумпированным, честным и профессиональным, то Приморский край был бы жемчужиной Дальнего Востока, а город Владивосток - конкурентом Гонконга и Шанхая. Вместо этого имеем нищету и печальную картину.

Если бы Россия управлялась умно, то очень может быть, что в ее сегодняшних границах она была бы процветающей страной.

К сожалению, с властями России очень не везет со времен Горбачева, поэтому я и считаю, что в сегодняшней ситуации распад для страны мог бы стать благом. А то, что Путин в этом направлении верно работает, так это не только я говорю об этом, но и многие другие тоже. Дальний Восток и Сибирь в экономическом плане практически контролируются Китаем.

Но не думаю, что китайцы будут проводить какую-то военную агрессию, им это не надо. Они люди сдержанные и умные, добиваются своего без лишних жестов.

Джерело: Обозреватель

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