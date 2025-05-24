Заради чого РФ продовжує війну? Єрмак показав промовисте фото

Керівник Офісу президента показав заради чого РФ робить все, щоб не припиняти вогонь

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото наслідків чергової ракетної атаки Росії по Києву. На знімку – зруйнована багатоповерхівка, охоплена пожежею, і двоє людей, які спостерігають за цим. Про це повідомляє «Главком».

«Ось заради цього Росія робить все, щоб не припиняти вогонь і продовжувати війну», – підписав фото Єрмак, вказуючи на справжню мету РФ.

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Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

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Ввечері 23 травня російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку. Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.