Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 26 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 26 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22641 бойову броньовану машину
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 26 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 26 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 26 травня втратила:

  • особового складу – близько 981850 (+1000) осіб;
  • танків – 10858 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 22641 (+8) од,
  • артилерійських систем – 28320 (+51) од;
  • РСЗВ – 1397 (+1) од;
  • засоби ППО  – 1171 (+2) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37631 (+264);
  • крилаті ракети – 3256 (+53);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 49843 (+92) од;
  • спеціальна техніка – 3902 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 26 травня
Втрати ворога станом на ранок 26 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 26 травня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, із них три рухались із протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 26 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 26 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1188-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 29 квітня
Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу
29 квiтня, 22:52
РФ з початку року втратила в Україні 22325 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 29 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 квiтня, 07:52
Дрони ввечері атакували Черкащину: фото наслідків
Дрони ввечері атакували Черкащину: фото наслідків
8 травня, 08:03
Ситуація на фронті 9 травня
Лінія фронту станом на 9 травня 2025. Зведення Генштабу
9 травня, 23:05
Оператори дронів ліквідували замаскованих росіян
Росіяни намагалися підійти до позицій ЗСУ, маскуючись під українських військових
11 травня, 20:20
«Попередньо, одна людина загинула. Наслідки атаки росіян зʼясовуються», – заявили в ОВА
Росіяни дроном атакували авто енергетиків на Сумщині: є загиблий
12 травня, 11:52
Поразка США: замість руйнівних санкцій Путін отримує довіру. Світова преса критикує Трампа
Поразка США: замість руйнівних санкцій Путін отримує довіру. Світова преса критикує Трампа
20 травня, 07:23
Прощання з окупантом відбулося сьогодні, 22 травня
ЗСУ ліквідували кандидата у майстри спорту з лижних перегонів
22 травня, 16:38
Масалов з перших днів долучився до повномасштабного російського вторгнення в Україну
Був командиром спецпризначенців. На Курщині ЗСУ ліквідували чемпіона світу
24 травня, 11:15

Події в Україні

Небо палало: з’явились фото нічної атаки на Старокостянтинів
Небо палало: з’явились фото нічної атаки на Старокостянтинів
Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 26 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 26 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Кремль має дві цілі. Аналітики ISW пояснили, чому РФ посилила удари по Україні
Кремль має дві цілі. Аналітики ISW пояснили, чому РФ посилила удари по Україні
На Хмельниччині внаслідок нічної атаки є руйнування
На Хмельниччині внаслідок нічної атаки є руйнування
Вибухи у Росії та нові заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії та нові заяви Трампа: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 травня 2025
71K
Жодного азовця! Редіс пояснив, що не так із гучним обміном «1000 на 1000»
67K
Які умови миру РФ планує висунути Україні: припущення ISW
60K
Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову
45K
Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua