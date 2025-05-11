Не буде ніякого перемир'я

Європейським лідерам не треба гаяти час, не буде ніякого припинення вогню! Потрібен оборонний альянс!

10 травня ми всі спостерігали чимало гарних фотографій європейських лідерів: починаючи від фото у потязі до світлин на Хрещатику серед людей. Прем’єр- міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Польщі Дональд Туск, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Києві. Це дуже важливо для нас! Це прекрасна картинка і моральна підтримка після шабашу в москві 9 травня. На «дєнь пабєди» на Красній площі зібралися африканські людоїди, диктатори путін і сі, а також клуб зрадників - президент Сербії Александар Вучич і прем‘єр Словаччини Роберт Фіцо. Але давайте не про картинку і людяність, а про меседжі і безпеку.

Скажу прямо: Європа відстає в реакції і не перехоплює ініціативу. Що відбулось в москві? Звісно, мова не про парад, а про підсумки переговорів путіна і Сі Цзіньпіна. А вони дуже небезпечні для світу. По суті, йдеться про нову еру в міжнародних відносинах. Диктатори домовились про повну координацію дій в усіх напрямках і заявили про бажання установити новий світовий порядок за своїми правилами. Також від диктаторів пролунало - в планах побудувати повну автономну систему. Так, для них це важливо, бо є трампівські тарифи і санкції для РФ. Що ще означає заява Сі? Китай більше не ховається, він допомагає вбивати українців.

Як реагує Європа? Пропонує рф 30 днів припинення вогню і після цього перехід до мирної угоди. На 11 році війни в Україні європейські лідери ще вірять в можливе припинення вогню? Серйозно? Мені здається, що в це не повірить вже жоден українець… Хіба що сприйме це позитивно Президент Трамп, якому гості-лідери разом з президентом Зеленським спільно зателефонували по мобільному.

Кір Стармер, Еммануель Макрон, Дональд Туск, Фрідріх Мерц та Володимир Зеленський телефонують Дональду Трампу фото: МЗС

Україна вдячна європейській спільності за величезну допомогу. Я підтримую рішення лідерів ЄС більше не робити заяв в ЗМІ про кількість і назву озброєння, яке надається Україні. Така прозорість – лише допомога ворогу… Але коли ж будуть конкретні кроки?

Не буде ніякого перемир‘я! Це очевидно! путін грається, як кіт з мишами. Не буде припинення вогню! Вісь зла об‘днується швидко і діє. А вісь добра … все тягне, переступає з ноги на ногу… То щоденна істерика в Мар-а-Лаго, то метання Європи і намагання зрозуміти свою роль між США і Україною. Чого чекає коаліція свободи і демократії? Треба аби путін напав на одну з країн НАТО і випробував дію 5-Ї статті? Не сумнівайтесь! Він це зробить!

Я дуже не люблю в ЗМІ посилання на анонімні джерела. В Bild вийшла стаття про ідею 30-денного припинення вогню. І там автор цитує одного з анонімних дипломатів: «З чого ви взяли, що путін цього разу погодиться. Він ніколи не дотримувався взятих на себе забов’язань щодо припинення вогню». І я поділяю цю думку.

В продовження цієї теми хочу згадати виступ на безпековій конференції у Лондоні минулого тижня Надзвичайного і повноважного посла у Великій Британії, генерала Залужного. Він сказав, що Європі не слід сподіватися на гарантіії безпеки від США, а це означає тільки одне – Європа має утворити оборонний альянс, членом якого має бути Україна.