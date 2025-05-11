Головна Думки вголос Роман Безсмертний
search button user button menu button
Роман Безсмертний Громадський діяч, колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь

Не буде ніякого перемир'я

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лідери європейських держав під час візиту до України
фото: Офіс президента

Європейським лідерам не треба гаяти час, не буде ніякого припинення вогню! Потрібен оборонний альянс!

10 травня ми всі спостерігали чимало гарних фотографій європейських лідерів: починаючи від фото у потязі до світлин на Хрещатику серед людей. Прем’єр- міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Польщі Дональд Туск, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Києві. Це дуже важливо для нас! Це прекрасна картинка і моральна підтримка після шабашу в москві 9 травня. На «дєнь пабєди» на Красній площі зібралися африканські людоїди, диктатори путін і сі, а також клуб зрадників - президент Сербії Александар Вучич і прем‘єр Словаччини Роберт Фіцо. Але давайте не про картинку і людяність, а про меседжі і безпеку.

Скажу прямо: Європа відстає в реакції і не перехоплює ініціативу. Що відбулось в москві? Звісно, мова не про парад, а про підсумки переговорів путіна і Сі Цзіньпіна. А вони дуже небезпечні для світу. По суті, йдеться про нову еру в міжнародних відносинах. Диктатори домовились про повну координацію дій в усіх напрямках і заявили про бажання установити новий світовий порядок за своїми правилами. Також від диктаторів пролунало - в планах побудувати повну автономну систему. Так, для них це важливо, бо є трампівські тарифи і санкції для РФ. Що ще означає заява Сі? Китай більше не ховається, він допомагає вбивати українців.

Як реагує Європа? Пропонує рф 30 днів припинення вогню і після цього перехід до мирної угоди. На 11 році війни в Україні європейські лідери ще вірять в можливе припинення вогню? Серйозно? Мені здається, що в це не повірить вже жоден українець… Хіба що сприйме це позитивно Президент Трамп, якому гості-лідери разом з президентом Зеленським спільно зателефонували по мобільному.

Кір Стармер, Еммануель Макрон, Дональд Туск, Фрідріх Мерц та Володимир Зеленський телефонують Дональду Трампу
Кір Стармер, Еммануель Макрон, Дональд Туск, Фрідріх Мерц та Володимир Зеленський телефонують Дональду Трампу
фото: МЗС

Україна вдячна європейській спільності за величезну допомогу. Я підтримую рішення лідерів ЄС більше не робити заяв в ЗМІ про кількість і назву озброєння, яке надається Україні. Така прозорість – лише допомога ворогу… Але коли ж будуть конкретні кроки?

Не буде ніякого перемир‘я! Це очевидно! путін грається, як кіт з мишами. Не буде припинення вогню! Вісь зла об‘днується швидко і діє. А вісь добра … все тягне, переступає з ноги на ногу… То щоденна істерика в Мар-а-Лаго, то метання Європи і намагання зрозуміти свою роль між США і Україною. Чого чекає коаліція свободи і демократії? Треба аби путін напав на одну з країн НАТО і випробував дію 5-Ї статті? Не сумнівайтесь! Він це зробить!

Я дуже не люблю в ЗМІ посилання на анонімні джерела. В Bild вийшла стаття про ідею 30-денного припинення вогню. І там автор цитує одного з анонімних дипломатів: «З чого ви взяли, що путін цього разу погодиться. Він ніколи не дотримувався взятих на себе забов’язань щодо припинення вогню». І я поділяю цю думку.

В продовження цієї теми хочу згадати виступ на безпековій конференції у Лондоні минулого тижня Надзвичайного і повноважного посла у Великій Британії, генерала Залужного. Він сказав, що Європі не слід сподіватися на гарантіії безпеки від США, а це означає тільки одне – Європа має утворити оборонний альянс, членом якого має бути Україна.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції Китай путін Європа Дональд Туск Еммануель Макрон Фрідріх Мерц Сі Цзіньпін Кір Стармер війна перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МЗС Того закликає громадян, особливо молодь, яка бажає продовжити навчання за кордоном, бути надзвичайно пильними
Українські військові взяли у полон громадян Того, які воювали за Росію
2 травня, 20:14
За минулу добу відбулося 177 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2025 року
30 квiтня, 08:45
Крим – наріжний камінь світової безпеки
Крим – наріжний камінь світової безпеки
28 квiтня, 13:11
Правий берег столиці після атаки затягнуло димом (фото)
Правий берег столиці після атаки затягнуло димом (фото)
24 квiтня, 06:44
У Кремлі забажали прямих перемовин з Україною і згадали про старий документ, що цьому «заважає»
«Останнє бажання» Путіна. Що «заважає» агресору миритися? Тема тижня
23 квiтня, 08:00
Президент США заявив, що «не радий» через повільне просування питання припинення вогню
Трамп чекає цього тижня на відповідь Росії щодо перемир’я
17 квiтня, 21:45
Данські військові вже тренуються застосовувати дрони, подібні до тих, які використовують на фронті в Україні
Данські військові планують приїхати в Україну для навчань із дронами
16 квiтня, 14:41
Нардеп зазначає, що ворог завдає цілеспрямованих ударів по дуже чутливих об’єктах оборонного напряму
Нардеп назвав причини посилення російських обстрілів України
14 квiтня, 17:01
У Китаї розробили робота, керованого думками
У Китаї розроблено пристрій, який дозволяє керувати роботами силою думки
11 квiтня, 16:52

Роман Безсмертний

Не буде ніякого перемир'я
Не буде ніякого перемир'я
США замахнулися на Ватикан: хочуть свого Папу!
США замахнулися на Ватикан: хочуть свого Папу!
У переговорній групі «кріт»
У переговорній групі «кріт»
Річард Гренелл. Кому Трамп доручає зупиняти війну в Україні?
Річард Гренелл. Кому Трамп доручає зупиняти війну в Україні?
Янукович, Азаров і Медведчук. Москва формує квазіуряд України
Янукович, Азаров і Медведчук. Москва формує квазіуряд України
Як вирвати Білорусь з рук Кремля
Як вирвати Білорусь з рук Кремля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 травня: ситуація на фронті
87K
Полонений окупант засмутився через можливе перемир’я: що стало причиною
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 травня 2025
69K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
51K
Келлог зробив заяву про кінець війни
39K
Кардинал із України розповів, як обирали нового Папу Римського

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua