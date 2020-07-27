Українська армія опинилася в оточенні: попереду вороги, позаду - зрадники
Державницькі сили - і політики, і громадські діячі - мають об‘єднатися і продемонструвати єдність
Головна небезпека «мирного плану Єрмака» - не лише перемир‘я із звязаними руками.
Троянський кінь плану - зміни до Конституції про особливий статус терористичних республік.
Саме з цього коня (в разі його закріплення депутатами Слуг народу та ОПЗЖ) вискочать могильники української Держави.
І мова не лише про вчорашніх терористів, яких під диктовку Москви хочуть зробити місцевими депутатами. Кремль і його телевізійна колона в Україні також активно нарощує рейтинг проросійських сил Сходу України на місцевих виборах.
Звідси - потужна критика влади медведчуківцями та шаріями.
Звідси - брєд сивої тушки Жванії, який до останніх днів Майдану був депутатом ПР, але патякає про свою участь в революції.
Звідси - майбутній зрив перемир‘я із звинуваченнями української влади.
Державницькі сили - і політики, і громадські діячі - мають об‘єднатися і продемонструвати єдність.
Єдність в прагненні захистити незалежну, унітарну Державу.
Єдність Армії і народу.
Єдність в зміні політики влади, яку вже вважають помилковою 68% виборців.
Джерело: блог Юрія Луценка