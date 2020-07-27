  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Луценко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Українська армія опинилася в оточенні: попереду вороги, позаду - зрадники

    • Юрій Луценко
    • Розсилка
    Українська армія опинилася в оточенні: попереду вороги, позаду - зрадники

    Державницькі сили - і політики, і громадські діячі - мають об‘єднатися і продемонструвати єдність

    Головна небезпека «мирного плану Єрмака» - не лише перемир‘я із звязаними руками.

    Троянський кінь плану - зміни до Конституції про особливий статус терористичних республік.
    Саме з цього коня (в разі його закріплення депутатами Слуг народу та ОПЗЖ) вискочать могильники української Держави.

    І мова не лише про вчорашніх терористів, яких під диктовку Москви хочуть зробити місцевими депутатами. Кремль і його телевізійна колона в Україні також активно нарощує рейтинг проросійських сил Сходу України на місцевих виборах.

    Звідси - потужна критика влади медведчуківцями та шаріями.

    Звідси - брєд сивої тушки Жванії, який до останніх днів Майдану був депутатом ПР, але патякає про свою участь в революції.

    Звідси - майбутній зрив перемир‘я із звинуваченнями української влади.

    Державницькі сили - і політики, і громадські діячі - мають об‘єднатися і продемонструвати єдність.

    Єдність в прагненні захистити незалежну, унітарну Державу.

    Єдність Армії і народу.

    Єдність в зміні політики влади, яку вже вважають помилковою 68% виборців.

    Джерело: блог Юрія Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Донбас армія війна Путін рейтинг Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Богдан Данилишин
    Богдан Данилишин

    Голова Ради НБУ

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ