Росіяни хочуть відвоювати частину Донбасу: що в них вийде

Про просування української армії на Донбасі

Минулого року українська армія суттєво поліпшила свої позиції на Донбасі, просунувшись на 10 і більше кілометрів, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. При цьому російські війська та бойовики, за його словами, ніяких успіхів не домоглися. Наша сторона не порушувала Мінські домовленості, а взяття під контроль населених пунктів було

Юрій Карін Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»

Юрій Карін

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Про просування української армії на Донбасі

Минулого року українська армія суттєво поліпшила свої позиції на Донбасі, просунувшись на 10 і більше кілометрів, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. При цьому російські війська та бойовики, за його словами, ніяких успіхів не домоглися.

Наша сторона не порушувала Мінські домовленості, а взяття під контроль населених пунктів було обумовлене поліпшенням тактичних позицій і поверненням мешканців цих населених пунктів до нормального життя. Оскільки в «сірій зоні» українські громадяни кинуті напризволяще. Часом виникають навіть проблеми з оформленням необхідних документів, таких як свідоцтво про народження, про смерть тощо.

В російських окупаційних військ періодично виникає бажання повернути собі контроль над цими населеними пунктами (і навіть захопити інші регіони України). Але їх підрозділи, які знаходяться на окупованій території, без участі регулярних підрозділів збройних сил РФ просто небоєздатні.

Їхній максимум - це вогневі провокації та нальоти, зокрема удари по житлових масивах населених пунктів, де немає наших військ. Ця небоєздатність підтверджена даними багатьох комісій, які там працювали від Міністерства оборони РФ.

Чи буде українська армія і далі відновлювати контроль над населеними пунктами в «сірій зоні», залежить від тих рішень, які приймає українське військове командування. Це питання його компетенції. Воно оперує різними даними, в тому числі розвідданими, відомостями про соціально-економічну обстановку там.

Джерело: Апостроф

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