Трагедія МН17 - це постріл з СРСР
«Кремлівські старці» зовсім не очікували, що саме технічний прогрес стане причиною звинувачень на їхню адресу
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Знаете, есть ощущение, что основная проблема с ситуацией вокруг сбитого российскими военными малазийского «Боинга» находится в плоскости менталитета «кремлевских старцев». И РФ именно из-за их подходов к решению подобных проблем «получит по полной», без всяких скидок.
Если вкратце - Международная следственная группа (JIT) четко определила , что МН17 был сбит российским «Буком М1-2». Определена и его принадлежность к курской 53-й бригаде ПВО ВС РФ. Более того, установлены лица непосредственно причастные к крушению «Боинга»: Сергей Дубинский (отставник ГРУ ГШ ВС РФ), Олег Пулатов (подполковник запаса ВДВ ВС РФ), Леонид Харченко (гражданин Украины, «командир разведподразделения ГРУ» квазиообразования «ДНР») и Игорь Стрелков («министр обороны ДНР»). Все четверо объявлены в международный розыск, а дело будет передано в голландский суд до конца года. Первое заседание суда пройдет 9 марта 2020 года.
Но Кремль продолжает упорно отрицает свою причастность к катастрофе. Почему? Возвращаемся все к той же ментальности «кремлевских старцев».
Пункт первый. Недостаточная грамотность и «олдскульность» руководства РФ
Помните Бастрыкина, который для увеличения изображения на экране ноутбука стал разглядывать его в лупу? Это «старая школа» они живут прошлым веком и просто не понимают, а порой и не приемлют современных технологий.
Совершая кровавую провокацию, главной целью которой была «подстава» Украины, «кремлевские старцы» совсем не ожидали, что именно технический прогресс станет причиной обвинений в их адрес. Кто ж из застрявших навсегда в 2о-м веке мог предполагать, что несмотря на огромное количество используемых и часто сменяемых телефонов, все переговоры исполнителей по МН17 прослушивались и записывались специалистами СБУ. Это, кстати, титаническая работа – идентифицировать с помощью фонетической экспертизы голоса преступников среди миллионов контактов. Не ожидала старая школа КГБ и того, что следственная группа получит видео и фото российского «Бука», будут обнаружены и приобщены к доказательной базе фрагменты корпуса самой ракеты, сбившей «Боинг», ее поражающие элементы, а также детали самолета, пробитые ими.
Свою роль сыграли и такие достижения 21-го века как социальные сети. Их пользователи «запечатлели» следы преступления и разоблачили секретную операцию высшего руководства России во главе с Путиным.
Этого направления технического прогресса при планировании преступления также не учли. Ведь каких-то 20 лет назад, когда чекист Володя и его подельники были молоды (по кремлевским меркам), о таком в закрытых учебниках не писали.
Пункт второй. Привычка жить в постоянной лжи
Здесь речь о разнице в подходах «востока» и «запада». Привычка жить в постоянной лжи не позволила СССР сразу признать ответственность за гибель Боинг KE007 в небе над Сахалином в 1983 году, даже несмотря на то, что кроме советских ВВС его могли сбить разве что инопланетяне. Вначале было бесконечное количество путанных версий, как и в случае с МН17 - диспетчер Карлос, Сушка, украинский «Бук» и пр. И только после развала СССР «кремлёвские старцы» во всем сознались и даже отдали найденный советскими водолазами «черный ящик» самолета. Но оставили люфт для пропаганды - даже сегодня РФ продвигает «альтернативную версию» о разведывательном характере полета KE007.
3 июля 1988 года авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера «Vincennes» ВМС США. Что произошло именно так, Белый дом объявил в тот же день. Проведя в дальнейшем всестороннее расследование, была установлена фактическая обоюдная вина обоих сторон, однако в связи с тем, что действия экипажа «Vincennes» были признаны оправданной обороной, а он действовал согласно уставу и инструкциям - наказан никто не был. Вместе с тем, уже 11 июля 1988 года Р.Рейган заявил, что Соединенные Штаты предложит семьям погибших компенсацию, а феврале 1996 года между США и Ираном было подписано мировое соглашение, после чего дело в суде было прекращено. По его условиям США выплатили компенсацию в размере 131,8 млн долларов, а Иран отказался от дальнейших претензий к США в связи с этой катастрофой.
Разницу чувствуете? В современной России до сих пор не поменялось абсолютно ничего… «Совок» в лучшем его виде. Запад же таких подходов совершенно не понимает и старается подходить к решению вопросов по своим «лекалам».
Именно поэтому уже пятый год мы слышим от запада мантры - признайтесь, облегчите так сказать душу. При этом из-за своей ментальности там не понимают, что совести и чести в России давно нет, вместо нее «скрепы» - лишь россиянам понятная идеология, выстроенная на кровопролитии.
Заметьте, то же самое один в один происходит с отравлением в Солсбери и пока с тем же самым эффектом, который равняется нулю.
А знаете, что будет в итоге? К «нераскаявшимся» всегда и везде применяют более жесткие меры, а механизмы для наказания у Запада есть, поверьте.
Джерело: Обозреватель