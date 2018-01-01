У зоні АТО загострення: терористи б'ють із важкої артилерії

Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 14 обстрілів позицій Збройних Сил України

Доба, що минула, відзначилася певним загостренням ситуації у районі проведення АТО. Російсько-окупаційні війська збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Особливо активно загарбники порушували режим припинення вогню за темної пори доби. На луганському напрямку епіцентром вогневої напруги



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Загострення у зоні АТО: позиції ЗСУ обстрілюють по всій лінії фронту

Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 14 обстрілів позицій Збройних Сил України

Доба, що минула, відзначилася певним загостренням ситуації у районі проведення АТО. Російсько-окупаційні війська збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Особливо активно загарбники порушували режим припинення вогню за темної пори доби.

На луганському напрямку епіцентром вогневої напруги стала Світлодарська дуга. Тут ворог застосував артилерійські установки калібру 122-мм по наших позиціях неподалік Троїцького. Також, поблизу цього прифронтового населеного пункту, противник неодноразово вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, зенітних установок, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли біля цього населеного пункту тривали понад п’ять годин - окупантами було випущено близько 150 снарядів і мін. Ворожа активність спостерігалася і на підступах до Луганського, де російсько-окупаційні підрозділи випустили понад 60 мін калібру 120-мм і 82-мм. При цьому бойовики супроводжували ці обстріли із гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки і Попасної сили агресора вели вогонь з 82-мм мінометів. Крім того, з стрілецької зброї та гранатометів незаконні збройні формування стріляли поблизу Майорська, Зайцевого і Станиці Луганської.

Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 14 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.

Як повідомлялося, позаминулої доби в зоні АТО було зафіксовано 11 ворожих обстрілів.