Янукович був би радий розвалити українську армію, але її розвалили раніше
- Сьогодні, 07:25
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Розсилка
Щодо розвалу ЗСУ
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Слушаешь нынешние показания в суде по делу Януковича высоких военачальников, и создается устойчивое впечатление, что ВСУ развалили исключительно при его правлении.
Янукович – моральный урод, предавший Украину. Это вне всяких сомнений.
Но почему все камни летят лишь в него и его шавок, сбежавших в РФ? А остальные участники балета, разваливавшие армию задолго до него, нынче чувствуют в Украине себя вполне комфортно и постоянно светятся в ТВ-эфирах, рассказывая, как надо жить?
Простые цифры:
В 1991 году, после развала СССР, в Украине армия составляла более 700 тыс чел., и это не считая гражданского персонала. Вооружения и военной техники было море - к примеру, только танков насчитывалось порядка 8 500 ед. (!).
К 2010 году (моменту прихода к власти Януковича) армия насчитывала 159 тыс. военнослужащих и 41 тыс. гражданского персонала. Танков – порядка 780 ед. (в боевом составе).
При Януковиче ВСУ продолжали сокращаться. К примеру, согласно Закону Украины №3742-VI «О численности Вооруженных Сил Украины на 2012 год», армия сократилась на… 5 тыс военнослужащих.
Янукович и его «стратеги» рады были бы развалить Украинскую армию. Но вот незадача, ее практически полностью развалили раньше…
Джерело: блог Дмитра Тимчука