  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Валерій Чалий
рус
    Думки вголос

    Україна – суверенна країна і має право на закупівлю та отримання сучасних озброєнь

    • Валерій Чалий

      Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна повинна мати потужну зброю для захисту своїх кордонів - Україна – суверенна країна і має право на закупівлю та отримання сучасних озброєнь
    Україна повинна мати потужну зброю для захисту своїх кордонів
    фото з відкритих джерел

    Україна може отримати нові системи протиповітряної оборони

    Ознайомився з офіційною заявою: «Завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome («Залізний купол»).

    По-перше, напрям розширення оборонної співпраці України та США правильний (хоча, які саме системи ПРО та ППО потрібні Україні і про співвідношення вартість/реальні можливості виділення фінансових ресурсів – мають своє слово сказати спеціалісти).

    По-друге, коли почнеться чергова навколокремлівська істерія з цього приводу, відповідь дуже проста: Україна – суверенна країна та має право на закупівлю та отримання сучасних озброєнь, тим більше в умовах необхідності посилення оборони від зростаючої російської агресії.

    По-третє, як-правило, реалізація таких домовленостей спочатку потребує всебічної підготовки, а вже після передачі чи купівлі озброєнь можливі публічні заяви. В іншому порядку – може і нашкодити. Довіра між партнерами дуже важлива, тим більше в такій чутливій сфері як постачання озброєнь.

    Читайте також: В Україні розробили військовий «дрон-камікадзе»

    Джерело: Блог Валерія Чалого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США зброя Україна озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Антон Орехъ
    Антон Орехъ

    Оглядач

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна – суверенна країна і має право на закупівлю та отримання сучасних озброєнь