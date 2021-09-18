Україна – суверенна країна і має право на закупівлю та отримання сучасних озброєнь

Україна повинна мати потужну зброю для захисту своїх кордонів

Україна може отримати нові системи протиповітряної оборони

Ознайомився з офіційною заявою: «Завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome («Залізний купол»).

По-перше, напрям розширення оборонної співпраці України та США правильний (хоча, які саме системи ПРО та ППО потрібні Україні і про співвідношення вартість/реальні можливості виділення фінансових ресурсів – мають своє слово сказати спеціалісти).

По-друге, коли почнеться чергова навколокремлівська істерія з цього приводу, відповідь дуже проста: Україна – суверенна країна та має право на закупівлю та отримання сучасних озброєнь, тим більше в умовах необхідності посилення оборони від зростаючої російської агресії.

По-третє, як-правило, реалізація таких домовленостей спочатку потребує всебічної підготовки, а вже після передачі чи купівлі озброєнь можливі публічні заяви. В іншому порядку – може і нашкодити. Довіра між партнерами дуже важлива, тим більше в такій чутливій сфері як постачання озброєнь.

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Джерело: Блог Валерія Чалого

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