Пентагон оцінив військові загрози з боку Росії та Китаю

Пентагон: Росія у короткостроковій перспективі становить для США більшу загрозу, ніж КНР

Росія представляє для Сполучених Штатів і Європи більшу військову загрозу, ніж Китайська Народна Республіка (КНР). З такою заявою виступив заступник Міністра оборони США Колін Кал на Балтійській військовій конференції, його слова опубліковані на сайті Пентагону.

На думку військового чиновника, зараз «глобальний ландшафт» безпеки змінюється на планеті швидше, ніж за весь період після Другої світової війни, і для Вашингтона питання конкуренції з іншими геополітичними гравцями постає найбільш гостро.

«У той же час союзи, інститути, угоди і міжнародні норми, що лежать в основі цієї міжнародної системи, піддаються все більш серйозним випробуванням, як ніколи раніше», – оцінив ситуацію Кал.

Він передбачив, що в найближчі кілька років Росія буде лише збільшувати свій глобальний вплив, граючи «підривну роль» на світовій арені і намагаючись внести розбрат в єдність західних країн.

«Занадто часто Москва підриває прозорість і передбачуваність, використовує військову силу для досягнення своїх цілей, підтримує маріонеткові групи, щоб сіяти хаос і сумніви», – запевнив заступник міністра.

При цьому представник командування підкреслив, що можливість для відновлення конструктивного діалогу з Москвою як і раніше залишається, але для цього потрібне бажання російської влади знизити напруження стратегічної конкуренції.

«НАТО, звичайно, є основою міцної трансатлантичної безпеки і оплотом наших спільних цінностей демократії, особистої свободи і верховенства закону», – вважає він.

НАТО має зберігати трансатлантичну єдність для збереження стратегічної стабільності та продовження політики контролю над озброєнням, із роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення та для подолання викликів у цій сфері, які виходять, зокрема, з агресивної поведінки Росії. Про це під час віртуального виступу на щорічній конференції НАТО з контролю над озброєнням, із роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Також, США більше не будуть купувати у Росії двигуни РД-180 для ракет Atlas V. Про це повідомив виконавчий директор компанії United Launch Alliance (ULA) Торі Бруно.

Продаж ракет Atlas V також зупинений. «На цьому все. Всі вони (ракети) продані», – заявив Бруно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США не будуть закуповувати російські ракетні двигуни РД-180 після 2022 року.