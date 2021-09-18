Посилення та передислокацію здійснюють з метою попередження зовнішніх загроз безпеці країни

Посилення системи протиповітряної оборони здійснено на північному напрямку

Україна посилила систему протиповітряної оборони в рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля-2021», повідомляє пресслужба Повітряного командування «Центр».

«Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування «Центр» здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття», – йдеться в повідомленні.

Жителів населених пунктів Чернігівської області просять не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ.

«Всі заходи проводяться в рамках навчань», – додають у прес-службі.

До слова, країна-агресорка розгорнула нову мотострілецьку дивізію у прикордонному з Україною військовому окрузі.

Нове військове з’єднання отримало назву «20-я мотострелковая дивизия».

Нагадаємо, у Львівській області 20 вересня розпочнуться українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021. У заході візьмуть участь шість тисяч солдатів із 15 країн-партнерів, повідомляють Сухопутні війська України.

Навчання триватимуть із 20 вересня по 1 жовтня. Основна мета – підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

Напередодні «крилаті піхотинці» провели навчання зі знищення диверсантів біля окупованого Криму.

Також нагадаємо, що Україна готує масштабні навчання разом з військовими НАТО.

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