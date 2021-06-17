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    В Україні розробили військовий «дрон-камікадзе»

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    Дрон-камікадзе &laquo;Мисливець&raquo; - В Україні розробили військовий «дрон-камікадзе»
    Дрон-камікадзе «Мисливець»
    Фото: Мілітарний

    В Києві презентували керований літальний апарат з бойовою частиною

    В Україні на виставці «Зброє та безпека» презентували новий військовий літальний апарат – «Мисливець». Він являє собою керований снаряд, що баражує. Тобто, він здатен летіти в режимі, що забезпечує якнайдовшу тривалість польоту, з метою оперативного реагування на появу загрози.

    Такі дрони з бойовою частиною здатні тривалий час в режимі очікування знаходитися в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання відповідної команди від оператора, або виконувати завдання, передбачене закладеним алгоритмом.

    Некерований боєприпас РС-122ТБ «Спека»
    Некерований боєприпас РС-122ТБ «Спека»

    До того ж подібні дрони значно дешевші стандартних видів озброєння малопомітні для радарів, оскільки їх виготовляють з пластику та інших матеріалів, які не відбивають радіосигнал.

    Легкоброньовану та не броньовану техніку, легкі плавзасоби та особовий склад «Мисливець» зможе ушкоджувати бойовою частиною з ударним ядром та готовими елементами. Важкоброньовану техніку та фортифікаційні споруди — кумулятивною бойовою частиною, а низькошвидкісні повітряні цілі типу гелікоптер, літак чи безпілотний літальний апарат, на висотах до 5000 метрів — уламково-фугасною бойовою частиною.

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    Теги: літак озброєння безпека
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    В Україні розробили військовий «дрон-камікадзе»