В Україні розробили військовий «дрон-камікадзе»

В Києві презентували керований літальний апарат з бойовою частиною

В Україні на виставці «Зброє та безпека» презентували новий військовий літальний апарат – «Мисливець». Він являє собою керований снаряд, що баражує. Тобто, він здатен летіти в режимі, що забезпечує якнайдовшу тривалість польоту, з метою оперативного реагування на появу загрози.

Такі дрони з бойовою частиною здатні тривалий час в режимі очікування знаходитися в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання відповідної команди від оператора, або виконувати завдання, передбачене закладеним алгоритмом.

Некерований боєприпас РС-122ТБ «Спека»

До того ж подібні дрони значно дешевші стандартних видів озброєння малопомітні для радарів, оскільки їх виготовляють з пластику та інших матеріалів, які не відбивають радіосигнал.

Легкоброньовану та не броньовану техніку, легкі плавзасоби та особовий склад «Мисливець» зможе ушкоджувати бойовою частиною з ударним ядром та готовими елементами. Важкоброньовану техніку та фортифікаційні споруди — кумулятивною бойовою частиною, а низькошвидкісні повітряні цілі типу гелікоптер, літак чи безпілотний літальний апарат, на висотах до 5000 метрів — уламково-фугасною бойовою частиною.