Головна Думки вголос Валерій Чалий
search button user button menu button
Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Путін знову підвищує ставки. До якого сценарію варто готуватися?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін не зупиниться, доки його не зупинити силою
фото: ria.ru

Як не дати Росії розтягнути війну на роки

Фактично немає сумніву, що ворог повернувся до стратегії ескалації.

Нічого нового. Захоплення частини Грузії «прикрили» спробою анексії Криму. Крим – спробою захопити весь Донбас. Донбас – спробою підкорити всю Україну. Не вдається…

Як підняти ще ставки?

Є три очевидних варіанти:

  • Перший – ядерний шантаж. Вже пробували у 2022. Отримали «по руках». Вирогідність зараз низька.
  • Другий – продовжувати в Україні, з акцентом на терор проти цивільного населення. Для примусу до капітуляції . Сподіваються, але сумніваються, що спрацює.
  • Третій – таки атакувати, так чи інакше, суміжні країни НАТО та ЄС, щоби налякати європейців і вплинути на допомогу Україні.

Що легше зробити і «продати» своїм підданим? Здається відповідь – на поверхні. І не шукайте якоїсь людяності й оцінки втрат у тих, хто вже перейшов всі межі.

Їх поведінкою керує абсолютно невротичне мислення, де немає місця логіці – лише суцільні комплекси. Ця істерика – від безсилля й розуміння, куди це все йде. І майбутнє цілком прогнозоване. Але негативні наслідки є вже зараз і вони ще принесуть багато біди.

Ліки «переговорами» вже тут не допоможуть. Невротик буде продовжувати свою злочинну справу, доки його стратегія приносить бодай якийсь здобуток.

Він не зупиниться, доки його не зупинити силою. У сухому залишку: доки ключові країни Європи реально не включаться у війну на боці України – війна в Європі буде тривати.

Єдиний спосіб не дати росіянам розтягувати війну на роки – зробити таки кілька кроків на випередження. Зробити ці кроки в більш вигідних умовах, аніж чекати, коли чобіт російського солдата ступить і на вашу землю. Шанс ще є. Може все ж таки знайдуться нарешті лідери, хто не змарнує його.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подібний дефіцит вагонів фіксували у вересні 2021 року під час військових навчань «Захід-2021»
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
1 вересня, 10:23
Вибух у відділку поліції Рівного, переговори США з РФ та удар по складу «Аврори». Головне за 31 серпня 2026
Вибух у відділку поліції Рівного, переговори США з РФ та удар по складу «Аврори». Головне за 31 серпня 2026
31 серпня, 21:01
Основною темою переговорів стала ситуація у Чорному морі
Ердоган і Путін провели закриті переговори щодо завершення війни в Україні
2 вересня, 10:11
Журналістка перебуває в російській неволі понад два з половиною роки
Окупанти засудили до 15 років викрадену журналістку Левченко
4 вересня, 15:00
Ворожий дрон був спрямований у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада
Росіяни цілилися дроном у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада
4 вересня, 18:19
Російські війська регулярно застосовують ударні безпілотники для атак на Херсон
Окупанти навмисно атакували дроном цивільного у Херсоні: чоловік загинув
16 вересня, 10:38
Росія збудувала підземні цехи для виробництва ударних дронів
Росія сховала виробництво шахедів під землю після ударів України – ISW
22 вересня, 07:20
Зеленський: Чи можете ви взагалі уявити його (Путіна – «Главком») без війни? Він – нульовий пацієнт, той, від кого ця ідея війни поширюється далі
Зеленський назвав Путіна «нульовим пацієнтом», який становить загрозу для світу
24 вересня, 00:59
Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте та обговорив посилення української ППО
Зеленський назвав єдиний засіб, який поки збиває російську балістику
24 вересня, 11:15

Валерій Чалий

Путін знову підвищує ставки. До якого сценарію варто готуватися?
Путін знову підвищує ставки. До якого сценарію варто готуватися?
Популізм за гроші платників податків: від «тисячі» до $5 тис. Трампа
Популізм за гроші платників податків: від «тисячі» до $5 тис. Трампа
Trump Express, або Як захистити Україну від ударів Росії
Trump Express, або Як захистити Україну від ударів Росії
Впало останнє «Яблуко» демократії: у РФ навіть жабам квакнути не дадуть
Впало останнє «Яблуко» демократії: у РФ навіть жабам квакнути не дадуть
Кремль сам написав сценарій своєї поразки
Кремль сам написав сценарій своєї поразки
«Історичні землі» України: п'ять фактів, які руйнують міфи Путіна
«Історичні землі» України: п'ять фактів, які руйнують міфи Путіна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
44K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua