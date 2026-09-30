Головна Думки вголос Валерій Чалий
search button user button menu button
Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Дипломатія чи балістика? Чому без паритету з Росією мир залишається ілюзією

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Наслідки балістичного удару по Києву
фото: ДСНС

Ракети над Києвом і мрія про мир

Знову гучно в Києві…  Відбили всяке бажання бігати у сховище (хоча це й неправильно, але стільки разів – не набігаєшься). Тому – лотерея…

Враження таке, що рашисти вирішили вирівняти співвідношення не на свою користь загиблих й важко поранених на фронті за рахунок вбивств українського цивільного населення (або зразу, або через позбавлення базових потреб для існування). Очевидно, що це, насамперед – психологічна атака. Але вбивства цивільних (як додатковий бонус) передбачені.

Чесно кажучи, незадоволення певне є. Щоб не доводити до стресу – відкриваю карту Москви і вдивляюся уважно в потенційні цілі… Ну, щоб менше засобів і з більшою ефективністю… І щоб подалі від цивільних… Цілей – просто купа! Аматорство, звісно, але трохи допомагає…

Мрію… Про мир, а значить – про нашу балістику, про масштабування, про подолання асиметрії… Інакше ворога не зупинити.

І не кажіть мені тільки оце все: про те, що дипломат, а дипломатія – це ж про мир, а не про зброю…

Дипломатія працює тільки тоді, коли паритет чи баланс є і не летять лише в тебе над головою ракети. Коли ворог знає: на кожний його засіб ураження знайдеться такий же. Все інше – імітація!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: дипломатія населення ворог війна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Буданов заявив про незамінну роль США у переговорному процесі щодо завершення війни
Буданов назвав роль США у переговорному процесі
26 вересня, 13:03
За даними слідства, окупант отримав поранення через удар українського безпілотника
У Сербії суд призначив домашній арешт учаснику війни проти України
24 вересня, 16:33
Президент США Дональд Трамп
Іран загнав Трампа у пастку
23 вересня, 07:09
Росія атакувала Одещину
Російська атака пошкодила склади мережі супермаркетів на Одещині
21 вересня, 08:35
Надзвичайний і Повноважний Посол Володимир Крижанівський: в 1991 року Росія відпустила Україну без крові тому, що в них не було належної потуги
Путін мріє захопити три українські лаври. Перший посол України в РФ пояснює, чому Донбасом справа не закінчиться Інтерв’ю
20 вересня, 13:35
Наразі не повідомляється, кому належить дрон та хто ним керував
Дрон біля резиденції міністра оборони Данії: триває спецоперація (відео)
16 вересня, 15:00
Моральна окупація, мілітаризація влади і погони під піджаком: заключна частина трилогії
«Хлопці прийдуть і порядок наведуть». Чому Росія так б'ється за воєнні вибори в Україні Авторська стаття
13 вересня, 14:30
Отримані дані окупанти могли використовуватися для підготовки комбінованих ударів керованими авіабомбами
СБУ затримала інформатора Росії, який коригував удари по Харкову
8 вересня, 15:10
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 325 танків
Втрати ворога станом на 4 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
4 вересня, 07:08

Валерій Чалий

Дипломатія чи балістика? Чому без паритету з Росією мир залишається ілюзією
Дипломатія чи балістика? Чому без паритету з Росією мир залишається ілюзією
Путін знову підвищує ставки. До якого сценарію варто готуватися?
Путін знову підвищує ставки. До якого сценарію варто готуватися?
Популізм за гроші платників податків: від «тисячі» до $5 тис. Трампа
Популізм за гроші платників податків: від «тисячі» до $5 тис. Трампа
Trump Express, або Як захистити Україну від ударів Росії
Trump Express, або Як захистити Україну від ударів Росії
Впало останнє «Яблуко» демократії: у РФ навіть жабам квакнути не дадуть
Впало останнє «Яблуко» демократії: у РФ навіть жабам квакнути не дадуть
Кремль сам написав сценарій своєї поразки
Кремль сам написав сценарій своєї поразки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
82K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua