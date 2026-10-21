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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

А якби Україна капітулювала? Чому перемога Росії могла б стати катастрофою для Заходу

glavcom.ua
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Державний секретар США Марко Рубіо
фото: reuters

Заява Марко Рубіо про вирішальну роль американської допомоги змушує замислитися над альтернативним сценарієм війни – і його потенційними наслідками для Європи та США

Держсекретар США Марко Рубіо похвалив українських військових за хоробрий супротив ворогу, але водночас наголосив, що без допомоги США, включно з адміністрацією Трампа, України вже б не було. («If it were not for the assistance of the United States, including under the Trump administration, there would be no Ukraine right now...»).

Ця заява є класичним прикладом контрфактичного умовного судження (або контрфактуалу) у мовознавстві, логіці та філософії історії.

У політології такі заяви класифікують як «альтернативна історія» або «віртуальна історія». 

Але тоді будемо чесними і підем за такою логікою до кінця – Україна залишилася би і якщо б капітулювала, то існувала якийсь історичний час з маріонетковим російським урядом, з виїздом мільйонів українців до Європи, Канади та США і продовженням війни в Європі та окупацією Молдови, Литви, Латвії, Естонії, атак на Польщу, Румунію та Фінляндію (думаю і Словаччина з Угорщиною не залишилися би поза увагою) …

Крім того, сотні тисяч українців були би загнані в армію окупантів (як зараз відбувається на окупованих територіях) – і ця вся армада могла піти ще далі...

А де гарантія, що тоді б росіяни не повернули стратегічну ядерну зброю на територію України і з їх сьогоднішніми підходами використовувати погрози зброєю масового знищення та відносною слабкістю економіки і управління не допустили би якоїсь жахливої помилки і не спробували протестувати здатність на відповідь Вашингтону.

І тоді б не стало не лише України , не стало би США, як власне і самої РФ…

Тому краще не використовувати всякі там умовні форми суджень, а сміливіше робити історію на правильній її стороні, як це зараз роблять українці.

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Джерело
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Теги: переговори війна Україна США Європа Марко Рубіо

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Валерій Чалий

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