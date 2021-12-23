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    Думки вголос

    Зеленський наказав дипломатам мовчати?

    • Валерій Чалий

      Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

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    Як тепер українські дипломати працюватимуть? - Зеленський наказав дипломатам мовчати?
    Як тепер українські дипломати працюватимуть?
    фото з відкритих джерел

    На Банковій вирішили забути про професіоналізм, порядність, патріотизм?

    Надзвичайні і Повноважні Посли України і Представники України при міжнародних організаціях отримали дуже сумнівний «подарунок» від Володимира Зеленського саме в свій святковий День працівників дипломатичної служби.

    Відтепер вони не зможуть (без наслідків для себе) без отримання кожного разу оформлених повноважень навіть прокоментувати для медіа офіційну позицію Держави.

    Про це йдеться в п.1 Указу Президента України Володимира Зеленського №671/2021, де виключним правом виступати з «офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру» наділяються лише три особи.

    Це, м'яко кажучи, не витримує логічного пояснення з огляду на дію Закону про дипломатичну службу де п.8 статті 5 чітко встановлює, що «Надзвичайний і Повноважний Посол України є вищим офіційним представником України...»

    Вважаю, що таке обмеження прав не тільки не логічне, а, принаймні, протирічить п.3 статті 6 Закону України «Про міжнародні договори України», де йдеться про те, що «Глава дипломатичного представництва України в іноземній державі або глава представництва України при міжнародній організації має право вести без спеціальних повноважень переговори про укладення міжнародного договору, підготовку тексту міжнародного договору та його прийняття з державою акредитації або в рамках відповідної міжнародної організації».

    Маючи досвід підготовки такого роду документів, можу припустити, що дійсно необхідний проект щодо координації зовнішньополітичної діяльності держави, який було підготовлено в МЗС – в офісі Володимира Зеленського «швидко, креативно, амбітно і результативно» доповнили деякими положеннями «під себе». Про професійність тут вирішили забути.

    Виникає логічне питання, а навіщо тоді на днях (іншим указом) в офісі Володимира Зеленського кількість посад, що приписані до рангу Надзвичайного і Повноважного Посла збільшили аж до одинадцяти!

    Це просто щоби купити лояльність професійних дипломатів? А як же озвучене ще Геннадієм Удовенко кредо про професіоналізм, порядність, патріотизм?

    Шкода, що маю про це писати в день свого і багатьох дійсно компетентних колег професійного свята. Але не можна пропускати, бо варто терміново виправляти ці помилки.

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    Джерело: Блог Валерія Чалого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МЗС дипломатія посол Володимир Зеленський
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    Зеленський наказав дипломатам мовчати?