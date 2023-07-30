Окупанти кинули свого командира в бою та оголосили його мертвим, «покійника» знайшли нацгвардійці

Лейтенантові, як і решті окупантів, розповідали, що в Запорізькій області вони воюють з «німцями»

Російський лейтенант зараз перебуває у шпиталі

Російські пропагандисти з подачі кремлівських генералів оголосили загиблим у бою під час контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області старшого лейтенанта армії РФ Олексія Мельникова. Медіа навіть зняли сюжети про те, як героїчний лейтенант, стримуючи бандерівців, прикривав своїх та був підступно вбитий фашистами. Проте, як виявилося, окупанти, утікаючи зі своїх позицій, просто покинули свого пораненого командира роти. Про це свідчить відео, яке опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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У повідомленні йдеться, що бійці 15-ї бригади НГУ, які просунулись на 1,7 км, захопили в полон російського офіцера живим, хоча й не дуже здоровим. Полоненому надали першу медичну допомогу та допитали його. Зараз він в українському шпиталі, почувається краще.

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Цікаво, що лейтенантові, як і решті окупантів, розповідали, що в Запорізькій області вони воюють з «німцями».

«Напевно, в пропагандистських методичках між словами «німці» та «фашисти» вирішили поставити знак рівності. До того ж, в українців є танки «Леопард», а «лапетногим», як відомо, пояснюють, що українські солдати не можуть управляти німецькою технікою», – зауважив у коментарі до відео Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, потрапивши в український полон, російські військові опиняються у комфортних умовах. Окупантам щодня виплачують кошти за їх працю та добре годують, а також їм доступне медичне обслуговування, зокрема стоматолог.

До слова, сплеск активності зі здачі у полон трапився під час контрнаступу. Наразі по 3 тис. окупантів щомісяця здаються добровільно: скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон – речник «Хочу жити» назвав число.