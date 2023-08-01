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Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»

Війна і бізнес
Віталій Тараненко glavcom.ua
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»
Пансіонат «Гута». Вигляд станом на жовтень 2016 року
фото: gk-press.if.ua

«Роснефть» через заплутану схему угод передала актив у Карпатах партнеру Медведчука

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради виявила низку російських підприємств в Україні, які безперешкодно продовжують працювати на другому році повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням звіт парламентської комісії, оприлюднений 31 липня.

Йдеться про «Коростень-Щорсівське кар’єроуправління» (належить «Курськавтодору»); санаторій-профілакторій «Нефтяник» у Затоці Одеської області (контролюється російським ВО «Північно-Західні магістральні нафтопроводи»); готель «Бескид» у Трускавці (власник – Богословський алюмінієвий завод із Красноярська) та пансіонат «Гута» в Івано-Франківській області («Юганскнефтегаз», який належить «Роснефти»).

Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута» фото 1
витяг зі звіту парламентської ТСК

Особливо цікавою є історія саме з пансіонатом «Гута», який займає площу у 5,88 га. У далекому 2004 році росіяни намагалися продати український актив за $1,8 млн. Однак безуспішно.

Як писали місцеві ЗМІ, до складу пансіонату «Гута» входять дві кількаповерхові будівлі, в яких раніше проводилися оздоровчі процедури, функціонувало медичне обладнання. За ними – величезний спортивний комплекс з ігровими майданчиками, тренажерами та басейном. Також на території є діюча пожежна частина на випадок надзвичайної ситуації у державній резиденції президента України, яка розташована просто поруч із пансіонатом«Гута».

Державна резиденція президента України «Синьогора» розміщена поруч з приватним пансіонатом «Гута»
Державна резиденція президента України «Синьогора» розміщена поруч з приватним пансіонатом «Гута»
фото з відкритих джерел

У березні 2015 року Івано-Франківська обласна рада рішенням сесії забрала на свій баланс майновий комплекс пансіонату «Гута». Тоді аргументи влади зводилися до того, що оздоровниця перебуває у незадовільному стані та руйнується. Натомість депутати планували тут запустити обласний реабілітаційний центр для учасників АТО.

Нафтова компанія «Роснефть» спробувала заблокувати таку «націоналізацію». У травні 2016 року росіяни виграли перший суд. Згідно з постановою Івано-Франківського окружного адмінсуду, обласна рада не наділена повноваженнями включати приватне майно до переліку комунального майна. Апеляція скасувала рішення суду першої інстанції. Своє рішення Феміда пояснила тим, що цей спір має слухатися у господарському суді. Втім, рішення обласної влади Івано-Франківщини щодо «націоналізації» пансіонату таки скасував Кабмін.

Крім цього, як стало відомо «Главкому» з відомостей судового реєстру, наприкінці 2018 року «Роснефть» за 12 млн російських рублів продала цілісний майновий комплекс пансіонату «Гута» кіпрському «Вексел Глобал ЛП», який у свою чергу перепродав об’єкт українському ТОВ «Гута Лісова». У листопаді 2021 року ТОВ «Гута Лісова» викупило у Гутянської сільської ради земельні ділянки, на яких розміщується пансіонат «Гута».

На початку червня 2022 року суд арештував пансіонат «Гута» у рамках кримінального провадження, але арешт було скасовано у 2023 році
На початку червня 2022 року суд арештував пансіонат «Гута» у рамках кримінального провадження, але арешт було скасовано у 2023 році
фото з відкритих джерел

На початку червня 2022 року суд арештував пансіонат «Гута» у рамках кримінального провадження. Правоохоронці запідозрили посадовців Гутянської сільської ради у зловживанні службовим становищем під час продажу земельних ділянок під пансіонатом. Феміда також передала цей об’єкт Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Однак у листопаді 2022 року правоохоронці закрили кримінальну справу, а суд скасував арешт, забрав пансіонат в АРМА і повернув власнику ТОВ «Гута Лісова».

Є ще одна досить суперечлива деталь. Під час судових розбірок у 2022 році фірма «Гута Лісова» повідомила у суді: нібито у середині травня 2022 року передала пансіонат «Гута» у безоплатне користування на 15 років Головному управлінню розвідки Міноборони. Але цей доказ суд оцінив як необґрунтованим.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, з вересня 2018 року і до початку 2023 року ТОВ «Гута Лісова» належало київському бізнесмену Петру Белзу. За даними видання «Наші гроші», на кінець 2022 року Белз володів Wexler Group і заперечував контроль з боку Віктора Медведчука за цією групою, яка постачала російське пальне. Після інформації в ЗМІ, що Белз є бізнес-партнером Медведчука, Белз почав активно заперечувати зв’язки з кумом Путіна.

12 січня 2023 року ТОВ «Гута Лісова» було переписано на киян Ольгу Лощинську і Руслана Поповича. Останньому також належать компанії, які працюють в сферах торгівлі паливом та нерухомості.

Що цікаво: у 2020-2021 роках компанія «Анвітрейд», якою тоді керував Петро Белз, а директором рахувався Руслан Попович, вигравала державні тендери з поставок пального на сотні мільйонів гривень. До слова, журналісти-розслідувачі наголосили, що «Анвітрейд» отримувала дизель по трубопроводу з Росії та Білорусі.

Пансіонат «Гута» дістався бізнес-партнеру Медведчука Петру Белзу, який на початку 2023 року передав актив далі – знову «нечужим» людям
Пансіонат «Гута» дістався бізнес-партнеру Медведчука Петру Белзу, який на початку 2023 року передав актив далі – знову «нечужим» людям
дані Youcontrol

Треба додати, що з 2014 року компанія «Роснефть» перебуває під санкціями у країнах ЄС, Великій Британії та США. Україна запровадила санкції щодо неї у червні 2021 року.

Отже, зафіксуємо: у звіті тимчасової слідчої комісії Верховної Ради пансіонат «Гута» в Івано-Франківській області досі пов’язується із росіянами. Це підтвердив Фонд державного майна, готуючи відповідні довідки парламенту.

З іншого боку, парламентарі дивуються: як так сталося що до цього часу стосовно підприємств із російськими зв’язками («Коростень-Щорсівське кар’єроуправління», санаторій-профілакторій «Нефтяник» у Затоці Одеської області, готель «Бескид» у Трускавці і пансіонат «Гута») Україна не застосувала санкції та обмеження, у тому числі не конфіскувала активи у дохід держави. Аби виправити цю помилку, парламентська ТСК звернулася до Голови Верховної Ради з проханням внести пропозиції до Ради нацбезпеки та оборони з вимогою ввести санкції до вищезгаданих компаній.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: окупанти санкції війна Івано-Франківщина АРМА росіяни

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