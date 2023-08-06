Контрнаступ: ISW назвав напрямок, де ЗСУ провели контрнаступальну операцію

Українські війська активно здійснювали наступальні дії на Мелітопольському напрямку

5 серпня, українські війська взяли участь у контрнаступальній операції на заході Запорізької області. Російські джерела стверджують, що ЗСУ просуваються поблизу Оріхова. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

За повідомленням Генштабу України, російські війська спробували здійснити наступальні дії поблизу населених пунктів Вільшани (розташованого за 15 км на північний схід від Куп'янська) та Синьківки, але їхні спроби були безуспішними. У той же час, українські війська продовжують наступальні дії вздовж лінії Сватове-Кремміна.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня, показують, що українські війська просувалися на схід від Верхньокам’янського (18 км на південь від Кремінної). Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили контратакували поблизу Надії, Новоєгорівки та Кармазинівки.

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5 серпня російські війська намагалися провести наступальні дії поблизу Білогорівки в Луганській області, проте їхні спроби були безуспішними.

Генеральний штаб України повідомив, що українські сили успішно стримують просування російських військ поблизу Кліщіївки та Курдюмівки. Заступник міністра оборони України, Ганна Маляр, 4 серпня зазначила, що російські сили перекидають велику кількість сил на Бахмутський напрямок, де вони зосереджені на відвоюванні панівних висот.

Генштаб України повідомив, що українські сили успішно відбили російські наступальні штурми біля Авдіївки, Старомихайлівки, Красногорівки та Мар’їнки.

Російське джерело стверджувало, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області 5 серпня та досягли успіху. «Воєнкор» з РФ стверджував, що українські сили здійснили атаки в районі Вугледара, просунулися на "спірну територію" та досягли невизначених російських оборонних рубежів.

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5 серпня українські війська здійснювали контрнаступальну операцію в районі кордону Донецької та Запорізької областей. За повідомленням Генштабу України, Збройні Сили України (ЗСУ) успішно продовжували контрнаступальні дії на Бердянському напрямку. Російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Старомайорського та в напрямку Благодатного.

Українські війська 5 серпня продовжували проводити контрнаступальну операцію на заході Запорізької області. Згідно з даними Генштабу, українські війська активно здійснювали наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

5 серпня українські війська продовжували проводити контрнаступальну операцію на заході Запорізької області. Згідно з повідомленням Генштабу України, українські війська активно продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські війська просуваються поблизу Оріхова, і що українські піхотні групи продовжують атакувати російські позиції вздовж лінії Копані-Роботине-Вербове.

Також, за російським джерелом, українські війська активізували операції на лівому (східному) березі Дніпра.

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Раніше повідомлялося, що тактика Збройних сил України кардинально відрізняється від тактики «вагнерівців» на Бахмутському напрямку. Українська армія береже свій особовий склад і не вдається до лобових атак.

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