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Уряд ухвалив експериментальний проєкт з відбудови Каховської ГЕС: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд ухвалив експериментальний проєкт з відбудови Каховської ГЕС: деталі
За словами Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах
фото з відкритих джерел

Проєкт складається з кількох етапів 

Сьогодні, 18 липня, Кабінет Міністрів затвердив постанову про відбудову Каховської ГЕС, яку підірвали російські окупанти. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Кабмін схвалив експериментальний проєкт.

«Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проект розрахований на два роки. На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення», – зазначив Шмигаль.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.

«Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне «Укргідроенерго». Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами», – додав прем'єр.

За словами Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Теги: окупанти міністр Укргідроенерго Денис Шмигаль росіяни

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