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Обстріл Кривого Рога: Зеленський повідомив, звідки атакували росіяни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Кривого Рога: Зеленський повідомив, звідки атакували росіяни
Глава держави розповів, що всього по Кривому Рогу окупанти випустили дві ракети «Іскандер»
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Ракети по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму»   

Сьогодні, 31 липня, російські загарбники атакували Кривий Ріг за допомогою балістичних ракет «Іскандер». Запуск проводили з тимчасово окупованого Джанкоя. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави розповів, що всього по Кривому Рогу окупанти випустили дві ракети «Іскандер».

«За попередніми даними наших військових, ці дві ракети по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму з району міста Джанкоя», – підкреслив Зеленський.

За його словами, ці факти вкотре доводять, що для захисту нормального життя українців нашим військовим потрібна достатня кількість далекобійної зброї та засобів для ударів по терористах.

При цьому Зеленський зазначив, що санкційний тиск на Росію «заслуговує на суттєве збільшення».

«Санкційний тиск світу проти Росії заслуговує на суттєве збільшення.

І зараз з’являється дедалі більше й більше відкритої інформації, зокрема розслідувань журналістів, про те, як держава-терорист обходить глобальні санкції та отримує критичні компоненти для виробництва зброї», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

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Теги: росія окупанти санкції Кривий Ріг держава Володимир Зеленський президент росіяни

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