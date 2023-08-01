Головна Думки вголос Єпископ Євстратій (Зоря)
search button user button menu button
Єпископ Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Що робити кожному українцю під час війни?

glavcom.ua
Українці згуртувались під час великої біди
фото з відкритих джерел

Віримо, що і в цій страшній війні Бог не полишає і не полишить нас та приведе кремлівську тиранію до поразки і падіння

Роби що можеш в обставинах, які є. Цим правилом я керуюся та іншим раджу.

Мене цікавили віра в Бога і життя Церкви тоді, коли це зовсім не було модним, а навпаки – вважалося чимось ганебним і «нерадянським».

Я ходив на мітинги Народного Руху ще тоді, коли він офіційно мав додаток в назві «за перебудову». Я купляв газети, видані у Литві, де вже відверто критикували радянську дійсність та закликали до незалежності.

Я памʼятаю і події у Тбілісі, і вбивства у Вільнюсі, й інші прояви агонії совка. Вся моя родина навесні 1991 р. проголосувала проти «обновленного Союза, в котором в полной мере будут соблюдаться права человека». І хоча я ще не мав права голосу, але дуже радів результатам референдуму 1 грудня 1991 р.

Я свідомо належав до єдиної парафії у моєму місті, яка вийшла з МП ще 1992 року. І я свідомо ще 30 років тому обрав шлях викриття неправди Моспатріархії та розвінчання її пропаганди. Бо ще тоді усвідомлював важливість духовної незалежності України та необхідність позбутися накинутого нашому народу ярма.

Моя перша мова – російська. Вона звучала всюди навколо в моїх рідних Черкасах, де з 33-х шкіл була лише одна (!) з українською мовою викладання. Але ще 1990-го я малював у зошиті тризуб і читав «Історію» Грушевського. Я повноцінно оволодів українською завдяки семінарії Української Церкви. Я – жертва русифікації, але не змирився з цим, а за власним переконанням змінив те, на що мене прирекла імперія зла.

Я за все життя жодної ночі не провів у Росії, лише тричі був там з необхідності, але завжди планував так, щоби якнайшвидше звідти поїхати. Бо завжди знав – Москва ворогує проти нас і хоче нашого знищення. І чим менше мати з нею спільного – тим краще.

Понад 15 років маю досвід діалогу з МП у дуже різних форматах. Вести його треба, і реальність доводить, що спілкування дає добрі плоди навіть тоді, коли для їхнього зростання треба багато часу. Але ніколи не слід забувати про злу природу самої системи Моспатріархії – цього потворного породження імперії та совка.

***

Тому мені не треба доводити, за яке майбутнє боротися, які ідеали підтримувати, яких принципів дотримуватися. Бо усе своє свідоме життя я намагаюся робити те, що можу, в обставинах, які склалися. І ті речі, до розуміння яких багато хто приходить лиш тепер – я знав від юнацтва.

Саме тому я радію реальним досягненням, бачачи, наскільки нам усім разом вдалося змінити Україну на краще. Звісно, що тут ще дуже далеко до ідеалу. Але я добре памʼятаю 89-91 роки та в якому багні ми були тоді, я бачу приклад сусідів, які в болоті совка не лише застрягли, але й провалилися в нього ще глибше.

І тому я вмію цінувати вже досягнуте, щоби не посипати голову попелом і не впадати у депресію від того, що «все не так». Бо «все так як треба» – не буде ніколи.

Але зараз точно краще, ніж в совку і там, куди нео-совок дістався.

Завершу допис словами Звернення Помісного Собору ПЦУ до українського народу:

«Попри численні труднощі, яких зазнає наш народ, ми віримо і переконані, що кожен день нашої згуртованості та нашого спротиву ворогу наближає нас до перемоги. Бо правда – на нашому боці, на боці українського народу, адже нам не треба чужого – ми лише захищаємо своє. А там де правда – там Бог. А де Бог – там перемога.

Ми усвідомлюємо, наскільки важкі виклики стоять перед усіма нами. Але вдивляючись в шлях України від часу відновлення Незалежності і дотепер ми бачимо, як часто здавалося, що за мить буде поразка. Але щоразу ми знаходили вихід здавалося би з безвихідного становища. Ми зупиняли намагання скувати український народ кайданами тиранії. Ми відстоювали своє рішення і свій вибір – бути вільним народом в спільноті вільних народів Європи.

Тому ми віримо, що і в цій страшній війні Бог не полишає і не полишить нас та приведе кремлівську тиранію до поразки і падіння.

Однак окрім зовнішніх викликів перед нами всіма стоять і виклики внутрішні.

Лише в єдності – наша сила. Коли ми разом – ми перемагаємо. А коли ворогу вдається нас розсварити і поділити – тоді Україна опинялася в біді.

Ми всі дуже різі, але у всіх справжніх дітей України є спільна мета – вільна, соборна, суверенна, процвітаюча Україна. Та Україна, про яку мріяли і за яку боролися численні покоління наших предків. Та Україна, за майбутнє якої зараз проливають кров наші новітні герої. Та Україна, яку ми зобов’язані зробити кращою, щоби передати наступним поколінням».

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна українці Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зеленському за поїздку в Вільнюс – дякую»
Ми вже в НАТО
12 липня, 07:14
«Російські полонені заробляють у таборі 10 грн на день»
«До послуг російських полонених є стоматологічний кабінет». Як працює проєкт «Хочу жить» Інтерв’ю
13 липня, 11:55
Метью Міллер
Держдеп США пояснив, чому вступ України в НАТО наразі неможливий
12 липня, 00:39
Хакерська група APT29 є підрозділом Служби зовнішньої розвідки Росії
Російські хакери атакували дипломатів в Україні: деталі
13 липня, 07:38
Кадиров відправив своїх бойовиків на війну в Україну
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
14 липня, 07:14
Рон Десантіс пропонує зосередити увагу на Азії та Китаї
Кандидат у президенти США оскандалився заявою про Україну
19 липня, 13:07
Цьгорічний врожай зернових в Україні може скласти близько 69-70 млн тонн
Прогноз врожаю та експорту у новому сезоні від Української зернової асоціації
29 липня, 13:07
Володимир Зеленський
Зеленський про вечірній ракетний терор РФ: «Зухвалість атаки вдалося знищити»
26 липня, 22:45
Феміда погодилася з доводами прокурора, що звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, сформує негативну думку інших військовослужбовців
«Краще сидіти в тюрмі, аніж воювати». Суд пішов назустріч побажанням ухилянта
26 липня, 15:30

Єпископ Євстратій (Зоря)

Що робити кожному українцю під час війни?
Що робити кожному українцю під час війни?
Як Московському патріархату отримати незалежність від російської церкви
Як Московському патріархату отримати незалежність від російської церкви
Гундяєв визнав – ніякої «незалежності УПЦ» нема
Гундяєв визнав – ніякої «незалежності УПЦ» нема
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
Що Україна може протиставити тоталітаризму та диктатурі
Що Україна може протиставити тоталітаризму та диктатурі
Гніздо русского міра на Київщині і його творець
Гніздо русского міра на Київщині і його творець

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
26K
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
24K
Як окупанти тепер захищатимуть Кримський міст: соцмережі показали фото
21K
Харлан розповіла, що сказала російській фехтувальниці після перемоги
19K
Хто фінансує війну Путіна? Дослідники оприлюднили список олігархів РФ
12K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту