Секвестр бюджету. Росіяни це збагнули швидше

В російському уряді схвалили пропозицію мінфіну скоротити на 10% видатки бюджету

Багато пишуть «розумних» речей, що от, мовляв, не можна так просто взяти і перекинути гроші з бруківки та стадіонів на джипи та тепловізори.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Можна це парити людям наївним і добрим, які від душі вірять розкрученим «лідерам громадської думки».

Та я не добрий, не наївний і не лідер. Але я працював головою підкомітету в комітеті ВР з питань бюджету два роки, щось там знаю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І розумію, як наш уряд робив секвестр бюджету минулої весни в розпал повномасштабного вторгнення. Нормально робив. Так і зараз можна.

Втім, росіяни це збагнули знову швидше. Чомусь. І роблять так, як я пишу.

В російському уряді схвалили пропозицію мінфіну скоротити на 10% видатки бюджету 2024 р. за т.зв. незахищеними статтями (термін «захищені статті» неофіційний, означає витрати, які не підлягають секвестру – заробітні плати, соціальні зобов’язання бюджету, воєнні видатки). Загальна сума секвестру буде відносно незначною стосовно загального обсягу видатків – 450 млрд. рублів. В основному мова йде про видатки, за якими не було фінансових обґрунтувань з відповідними розрахунками. Скорочення видатків бюджету в рф проводили й минулоріч, оптимізовані кошти скеровано на фінансування пріоритетних завдань держави. Причиною є зростаючий розрив між доходами та видатками бюджету.