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    Думки вголос

    Магічні 10 тисяч срібняків для судді Уханьової з Харківщини

    Держава-агресорка сильно не тратиться на рабів та обслуговуючий персонал<i></i> - Магічні 10 тисяч срібняків для судді Уханьової з Харківщини

    Держава-агресорка сильно не тратиться на рабів та обслуговуючий персонал

    Фото: Суспільне Харків

    Як Росія рекрутує нових росіян в Україні

    Ще до війни путінська Росія склала прейскурант – 10 тисяч рублів кожному, хто перебрався з окупованого Донбасу на російську територію. Одноразово і тільки для біженців з «Л/ДНР». Українські громадяни, котрі в останні роки пройшли хвилю російської паспортизації на окупованих територіях, ринули до Росії. Вочевидь тоді не всі з них усвідомлювали, що перетворилися на легку здобич для північного сусіда, який насправді виявився маніяком, людожером та кровопивцею.

    Знову 10 тисяч російських рублів замайоріли на обрії, коли під російську окупацію потрапила Херсонська область. Ні з того, ні сього окупаційна адміністрація АР Крим і РФ вирішили надати «фінансову допомогу» мешканцям Генічеського району. Гроші пропонували пенсіонерам в обмін на їхні паспортні дані. Словом, колонізували не лише зброєю.

    «Думаю, просто давят цифрой. 10000! Звучит громко», – віджартувався один із мерів містечка на Херсонщині, яке з першого дня окупували росіяни.

    А й справді, що таке ці 10 тисяч? За курсом Нацбанку виходить трохи більше 4 тис. грн. Та справжню вартість колоніальної грошової одиниці оцінили вуличні пункти обміни в Україні – ПТН-ПНХ!

    Фото: glavcom.ua

    Фото: glavcom.ua

    В умовах війни російський рубль в Україні пішов за відомим курсом крейсера «Москва».

    Однак досить несподівано на російський гачок клюнула голова Вовчанського районного суду Харківської області Ірина Уханьова. Для розуміння: у мирний час українські судді на кшталт Уханьової щомісячно одержували близько 100 тис. грн. заробітної плати.

    І от служителька Феміди, яка носить суддівську мантію з 2003 року, раптом заспівала перед своїм колективом: є можливість узяти 10 тис. російських рублів «грошової допомоги». Звісно, від окупаційної влади.

    Дані з підозри судді Уханьової

    Дані з підозри судді Уханьової

    Росія сильно не тратиться на рабів та обслуговуючий персонал, який вона збирає з усіх усюд. Бо зрадники – це лише тимчасовий місточок для зведення диктатури путінського режиму. Режиму, який перетворив власних співгромадян на націю вбивць та ізгоїв після віроломного наступу на Україну.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти суд війна Україна державна зрада колабораціонізм окупація #stoprussia
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    Магічні 10 тисяч срібняків для судді Уханьової з Харківщини