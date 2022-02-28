Жертва санкцій. Російський ВТБ піднімає ставки по іпотеці

Зараз ведеться підготовка до відключення Росії від SWIFT.

ВТБ також вирішив тимчасово призупинити оформлення заявок на рефінансування іпотечних кредитів

Російський ВТБ банк, який потрапив під санкції, з понеділка, 28 лютого, піднімає ставки по іпотеці на 4 процентні пункти. Мінімальна ставка становитиме 15,3% як для готового, так і для житла, що будується, передає Інтерфакс.

«Ми вважаємо за необхідне зберегти доступ населення до кредитних ресурсів банку, але в умовах оголошених щодо ВТБ санкцій змушені переглянути параметри іпотечного кредитування», – пояснив ВТБ.

Термін дії кредитного рішення за новими заявками становитиме 30 днів. Для раніше схвалених заявок рішення дійсні до 5 березня (включно).

У зв’язку з різким зростанням ставок на ринку ВТБ також вирішив тимчасово призупинити оформлення заявок на рефінансування іпотечних кредитів.

«Упевнені, що захід для «охолодження» ринку кредитування виявиться тимчасовим, і незабаром банки зможуть повернутися до більш доступних ставок», – заявили в банку.

Як повідомляв «Главком», суверенний кредитний рейтинг Росії знизили з ВВВ- до ВВ+. Це «сміттєвий» рівень, при цьому, за прогнозом, рейтинг продовжить падати. Про це свідчать дані рейтингової агенції S&P.

«Санкції можуть вплинути на економічну і зовнішньоторговельну діяльність Росії. Експерти вважають, що геополітична напруженість знижує довіру приватного сектора і чинить тиск на економічне зростання», – йдеться в оцінках експертів.

Як відомо, з початком вторгнення Росії і повномасштабної війни проти України курс рубля до долара відразу обвалився до історичних позначок – 89,6 рублів/долар, 99,99 рублів/євро.

Щоб стримати обвал, Банк Росії активно продавав валюту, що стало першою інтервенцією з 2014 року.

Наразі ведеться підготовка до відключення Росії від SWIFT.

Також стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії.

Напередодні США ввели додаткові санкції проти росіян. До нового санкційного списку США щодо російського президента Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова через війну проти України потрапили також міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Раніше стало відомо, що Білий дім введе санкції проти Путіна і Лаврова. Також Сполучені Штати Америки вводять санкції проти оператора «Північного потоку-2».

Крім того, США запроваджують санкції проти російських чиновників та їхніх дітей: список