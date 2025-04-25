Чому Марина Порошенко подала в суд на чоловіка

Марина Порошенко подала на Петра Порошенка позов до суду

«Хороша перестраховка на фоні досить серйозного звинувачення з боку держави»

За три тижні до того, як правоохоронці мали змінити статус п’ятому президенту (з підозрюваного на обвинуваченого), у віддаленому райцентрі Вінниччини сталася подія.

Через тамтешній суд Марина Порошенко заявила претензію своєму чоловіку Петру Порошенку про поділ майна подружжя.

Сума майна, що ділитиметься між парою, оцінюється у 17 млрд грн з «хвостиком». Сьогодні ця маленька сімейна таємниця вилізла на всеукраїнське обговорення.

Треба віддати належне: Марина Анатоліївна послідовна у своїх прагненнях поділити сімейні активи. Чи то пак убезпечити їх.

Ще у лютому «Главком» писав про те, як дружина Порошенка кинулася рятувати арештоване майно чоловіка у так званій «вугільній справі» (лінк тут).

Щоправда, цей шлях виявився тернистим, і найближче судове слухання у Верховному суді аж 10 червня. Тому відкриття Порошенками «другого судового фронту» на Вінниччині було питанням часу.

Важлива ремарка. Адвокат сім’ї експрезидента поспішив заспокоїти українців: це не розлучення, а лише «майновий процес».

Справді, це уточнення є доречним, оскільки інший фігурант «вугільної справи», колишній міністр енергетики Володимир Демчишин у жовтні 2024 року розлучився з дружиною.

Хороша перестраховка на фоні досить серйозного звинувачення з боку держави.

Іще трохи інсайдів.

17 квітня Печерський райсуд Києва мав провести жеребкування серед 32 суддів для розгляду обвинувального акту щодо Порошенка, Медведчука і Кузяри у тій же «вугільній справі».

І що ви думаєте? Не знайшлося жодного достойного служителя Феміди! А потрібно було сформувати «трійку» для розгляду.

Вже очевидно: Печерський райсуд хоче спекатися складної кримінальної справи, перекинувши її, як гарячу картоплину, в іншу судову інстанцію.