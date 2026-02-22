Кум до кума у СІЗО. Що так затято приховував міністр Галущенко?

За даними нардепа Железняка, Ігор Миронюк є кумом ексміністра Галущенка. Він хрещений батько однієї з доньок Германа Валерійовича

Адвокати ексміністра Галущенка усіма силами рятують… іншого фігуранта справи – Миронюка (Рокета)

Мало хто помітив, але 17 лютого у справі про підозру Герману Галущенку трапився кумедний конфуз. Адвокат ексміністра юстиції та енергетики, а в минулому прокурор Генпрокуратури Віталій Свірєпов неабияк перейнявся долею іншого фігуранта справи «Мідас» Ігоря Миронюка. Нагадаємо, це той добродій, який мав псевдо Рокет і який, за версією антикорупційних органів, збирав «чорний» кеш із бізнесу (задіяний на підрядах «Енергоатому») і доставляв гроші у «бек-офіс» Міндіча-Цукермана. Із середини листопада 2025-го Миронюк перебуває у київському СІЗО. У лютому цього року Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала значну суму коштів, яка передбачалась як застава Рокету.

«Є бажання (НАБУ і САП – авт.) прив’язати Миронюка будь-яким чином до Германа Валерійовича (Галущенка – авт.). Хоча прив’язка, скажімо так, існує у тому, що Миронюк колись був адвокатом Германа Валерійовича. І ці документи, напевно, вже є у сторони обвинувачення», – став пояснювати захисник Галущенка.

Крім того, Свірєпов запевнив, що антикорупційні органи начебто дослухалися до інших захисників зі справи «Мідас», і перестали називати Ігоря Миронюка колишнім радником міністра енергетики Германа Галущенка.

«Зараз Миронюку підібрали іншу посаду – він виявляється був радником віцепрезидента «Енергоатома» (свого часу і це крісло обіймав Галущенко – авт.). Ми також це спростуємо», – войовничо гнув адвокат ексміністра енергетики.

Кілька важливих рефлексій. Свого часу «Главком» витратив купу зусиль та кілька місяців лише на те, щоб дізнатися імена штатних і позаштатних радників тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка. Сам Галущенко вперто, на відміну від решти членів уряду, які без проблем оприлюднили списки своїх радників, приховував цю інформацію. Міністр відмовляв «Главкому» під надуманими приводами.

Врешті редакція дійшла у боротьбі за право отримати ці дані до кабінету Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, але все безрезультатно. Клерки Галущенка вперто ігнорували закон про доступ до публічної інформації і таки приховали імена радників міністра від громадськості.

Коли ж вибухнув скандал через розкрадання коштів на енергетиці, саме слідство назвало Ігоря Миронюка колишнім радником міністра енергетики Германа Галущенка. Натомість цю інформацію взявся заперечувати адвокат Миронюка Олександр Пекельний. Через три місяці після оприлюднення НАБУ і САП деталей операції «Мідас» захисник Миронюка викотив претензії «Главкому», мовляв, його клієнт ніколи не був радником Галущенка.

До речі, заяву про спростування, яку адвокат надіслав на електронну пошту редакції, він підсилив неіснуючим твердженням. Зокрема, посилався, що у статті «Мы на пороге грандиозных перемен». Досьє на Рокета – ключового фігуранта плівок НАБУ» є згадка, що Ігор Миронюк є ексрадником міністра економіки. Як автор вищезгаданої публікації, заявляю: це брехня! Миронюка ніхто не називав колишнім радником міністра економіки.

Адвокат Ігоря Миронюка сам заплутався, що він спростовує: чи те, що його клієнт ніколи не був радником міністра економіки, чи те, що він ніколи не радив міністру енергетики

А щодо тези, що Миронюк був радником у Галущенка, то першоджерелом такого повідомлення виступило НАБУ і САП. Тому всі претензії захисту підозрюваного варто адресувати слідству, а не тиснути на медіа.

І на завершення. Як тепер з’ясувалося, і самі адвокати цю інформацію підтверджують: доля давно близько звела Ігоря Миронюка і Германа Галущенка. Днями народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у своєму розслідуванні повідомив: Миронюк є кумом ексміністра Галущенка. Він хрещений батько однієї з доньок, якій цього року виповнюється 14 років.

Тому й немає нічого дивного, коли адвокати Галущенка прямісінько у суді борються за репутацію кума Германа Валерійовича.

Іще. Кому цікаво: обоє кумів тепер сидять у київському СІЗО.