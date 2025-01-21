Чому Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію

Про Трампа, «війну» з трансгендерами і чому не запросили Зеленського

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Отже, чому не запросили на інавгурацію Зеленського? Відповідь більш ніж проста: Трамп не запросив ні Путіна, ні Зеленського спеціально, щоб мати розвʼязані руки перед переговорами. Щодо самих переговорів, то поки США мають лише один план – план Келлога і будуть рухатися в його фарватері. Трамп буде наполягати на зупинці бойових дій по лінії зіткнення в обмін на те, що окуповані території будуть винесені за дужки. Росія буде наполягати на тому, що Україна має підписати якийсь документ, що узаконює анексію. Всі інші вимоги поки виглядають вторинними і не важливими. Але на кожному новому етапі будуть зʼявлятися нові вводні.

• 2 •

Указ Трампа про те, що існує всього дві статі і немає ніяких привілеїв для трансгендеоів – це, з однієї сторони, спроба повернути те, що дуже грубо можна назвати епохою маскулінності. Але це повернення, як мінімум зараз, не передбачає анігіляцію чи серйозні обмеження для гомосексуалів чи будь-яких легальних меншин. Останні 30-40 років ми жили в, так званій, плюралістичній епосі, яка передбачала, що базовою цінністю є не лише толерантність, але над толерантністю стоїть обовʼязкове вибачення перед меншинами за реально заподіяні колишні гріхи і за те, що тобі могло б захопитися щось зробити (більш детально про це я всім рекомендую прочитати в книзі Роджера Скрутона, «Як бути консерватором» видавництва «Наш Формат», але хочу наголосити – дуже класна книга для розуміння не лише сучасного консерватизму,, але й багатьох процесів 20 та 21 століть).

Але повертаючись до епохи плюралізму, однією з найважливіших її рис для багатьох ( в деяких суспільствах більшості людей) є те, що ти мав вибачитись за те, чого не зробив. Це я дуже спрощую ситуацію і упускаю деталі. Але повернення Трампа для багатьох – це повернення епохи без от цих надмірних вибачень. Як це буде втілюватися в життя? Поки не розуміє ніхто, включно з Голівудом, який є головним лакмусовим папірцем зміни ідеології США.

• 3 •

Тут показовими будуть перші 6-9 місяців, які будуть золотим періодом для Трампа. Зараз з певною обережністю ми можемо сказати, що головний удар державна система США спробує нанести виключно по одній великій «маргінальній» групі – по нелегальним мігрантам. При чому, варто звернути увагу, що в цьому, Трампа напевне підтримають легальні мігранти навіть в першому поколінні, адже вони склали вагому частку його виборців (тут відбувся наступний процес: нові громадяни США або просто легальні мігранти перш за все з Мексики та Південної Америки виступили категорично проти напливу дешевих мігрантів із своїх попередніх Батьківщин, бо вони забирали їхню роботу, демпінгуючи на зарплатах) Всі інші меншини поки знаходяться поза ударом (прямим ударом) з Білого дому.

• 4 •

Щодо заяви про дві статі – це перш за все данина ядерному електорату самого Трампа, який явно антигомосексуальний. Але при цьому Трамп не готовий, як мінімум зараз, починати розвертати державну машину в сторону якихось різких кроків проти гомосексуалів. Правда, багато неписаних правил про те, що при інших рівних можливостях мають обрати представника якоїсь меншини, явно буде коригуватися. Ми точно побачимо доволі багато скандалів з цього приводу, але ще раз повторюся – це не знищення того що досі називалося плюралізмом, а його мінімізація.

• 5 •

Я настільки багато про це пишу перш за все тому, що ця зміна може бути не менш важливою ніж економічні зміни. Адже це може стати не лише початком корекції епохи плюралізму, але й початком нового світоглядного етапу, який прийде на зміну постмодернізму з його ідеєю про множинність істин та відсутність істини, як такої. Постмодернізм справді пережив себе, як інтелектуальне явище. І Трамп, звичайно, не висуне йому якусь філософську заміну. Але прихід Трампа до влади в країні, яка є головним одним з локомотивів світової економіки та світової гуманітарної думки, може вплинути на початок (зародження) нового етапу розвитку людства.

• 6 •

Із важливого для нас в цьому контексті, варто також звернути увагу на наступне: росіяни вже почали просувати ідею, що Трамп іде в фарватері Путіна щодо «традиційних цінностей». Це абсолютна нісенітниця не лише з огляду на те, що було сказано вище. Як би це дивно не здавалося, промова Трампа була направлена в майбутнє, а не в консервацію минулого. І це кардинальна відмінність між Путіним та Трампом.