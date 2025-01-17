Родинне дерево Дональда Трампа

Без собаки, але з Маском. З ким Дональд Трамп повертається до Білого дому?

Обраний президент США Дональд Трамп був тричі одруженим. Він має п’ятьох дітей та 10 онуків. До Білого дому Трамп мав би в’їхати разом з своєю дружиною Меланією, проте, за даними джерел, перша леді віддає перевагу тому, аби жити окремо від чоловіка.

Трамп також міг би узяти із собою собаку або іншу домашню тварину, але їх він не має. Нинішній президент взагалі є порушником усталених звичаїв, про які ми розповімо далі. Торкнемося і його родинного кола, аби краще зрозуміти, ким є люди, які можуть мати вплив на Трампа.

Дім, милий дім

В американських президентів є традиція: той, що залишає посаду, запрошує того, котрий готується її обійняти, на чай. У січні 2021-го Трамп її порушив, не запросивши до себе подружжя Байденів. Воно й зрозуміло: 6 січня 2021 року прихильники Трампа штурмували Капітолій, намагаючись не допустити Байдена до влади, а за таких умов складно пити чай у вітальні та вести світську бесіду про погоду.

Американський Білий дім збудований у 1800 році. Таким його зображує гравюра ХІХ століття малюнок: wikipedia.org

Цікаво, до речі, як зараз вчинить Джо Байден і чи покличе він на чашечку чаю свого давнього опонента. Судячи з усього – так, адже все ще чинний президент США надрукував колонку Washington Post, де казано дослівно таке: «Я запросив нового президента до Білого дому вранці 20 січня і буду присутній на його інавгурації в другій половині дня». Отже, зранку відбудеться чаювання, а відтак – офіційна частина.

У тій таки колонці зазначено, що Байден «сповнений рішучості зробити все можливе, щоб провести мирну передачу влади та відновити традиції, які ми здавна поважаємо в Америці». На думку оглядачів агентства Bloomberg, яке цитує Байдена, він нагадує цими словами про події, які затьмарили його власну інавгурацію. І одночасно дає зрозуміти, що сам він «віддячувати» у такий же спосіб Трампу наміру не має.

Зі своїм статутом – у монастир «Білого дому». Трамп обожнює фастуд і якось назамовляв… бургерів на один з прийомів. 2019 рік фото: Associated Press

Кожен новообраний президент має право затіяти у резиденції ремонт, витрати на який будуть покриті з державної скарбниці. Глава держави може міняти все, що він захоче, але є два табу. По-перше, незмінними мають залишатися спальня Лінкольна, головна їдальня та Зелена кімната. По-друге, в Овальному кабінеті не можна чіпати президентський стіл. У Білому домі є ряд кімнат, названих за кольорами, і щодо Зеленої, то їй ще у 1961-му перша леді Жаклін Кеннеді надала музейного вигляду – спеціально для численних відвідувачів Білого дому. А головна їдальня з’явилася у Білому домі за президентства Джеймса Медісона у 1809 році. Її, як і спальню Лінкольна, намагаються зберігатися неторканими.

Жаклін Кеннеді намагалася зберегти автентику Білого дому. На знімку – Зелена кімната. Там ніхто не живе і не працює, це одна з зупинок для екскурсій фото з відкритих джерел

Натомість в Овальному кабінеті переробки та перестановки дозволені. Білл Клінтон, наприклад, зажадав повісити золотисті штори, що й було зроблено. А Барак Обама додав до кабінету килим з цитатами Мартіна Лютера Кінга та його ж погруддя. Трамп погруддя викинув, а килим змінив на яскравіший. Незмінним натомість залишається президентський стіл – він був виготовлений ще у 1880 році.

Собача робота

Приміщеннями Білого дому дозволено розгулювати домашнім тваринам президентів США. І більшість попередників Трампа скористалися можливістю оселити свого улюбленця поруч із собою. У Байдена, наприклад, була німецька вівчарка на прізвисько Командор, яка регулярно кусала охорону президента, через що її зрештою виселили з резиденції.

Справжнім рекордсменом з кількості хатніх тварин був 30-й президент США Келвін Кулідж, який тримав собак, котів, птахів, гусака, віслюка та єнота. Власне, єнота мали… з'їсти. Його надіслали президентській родині з Міссісіпі, щоб тварина стала частиною трапези на День подяки у 1926-му році. Але у Куліджа на єнота не піднялася рука, тож тварина поповнила його зоопарк, йдеться на сайті музею президентських тварин.

Той самий не з’їдений енот (точніше, енотиха на прізвисько Ребекка) президента Куліджа на руках його дружини Грейс фото: presidentialpetmuseum.com

Чимало тварин було і у родини 35-го президента США Джона Кеннеді. Окрім більш звичних собак та котів, Кеннеді тримав хом'ячків та поні. Деяких тварин йому дарували. Наприклад, генсек ЦК КПРС Микита Хрущов подарував першій леді США Жаклін Кеннеді цуценя на прізвисько Пушинка, чиєю матір'ю була Стрєлка – перша російська собака у космосі.​

Цікаве заняття для свого пса – шотландського тер’єра на прізвисько Барні – придумав 43-й президент США Джордж Буш. Барні гуляв Білим домом із відеокамерою, причепленою до нашийника, і таким чином знімав все, що бачив. На Різдво з цих відео монтували сюжет, який став «фішкою» Буша. Одного разу Барні погнався за індичкою, яка мала брати участь у церемонії помилування до Дня Подяки, але індичку вдалося врятувати.

А це – кіт Клінтонів Сокс прямо на трибуні для прес-брифінгів у Білому домі. 1994 рік фото з відкритих джерел

А от Дональду Трампу – явно не до таких розваг і такого креативу. Вже вдруге Трамп впевнено ламає цю милу традицію, в’їжджаючи до своєї резиденції без жодних тварин. Він є першим президентом за сто з лишнім років, хто не бажає мати поруч із собою чотирилапого супутника. До нього таким президентом був Вільям Мак-Кінлі, який займав пост у 1897-1901 роках.

«Чесно кажучи, я не заперечую проти того, аби мати пса, але у мене просто немає часу. Та й як би я виглядав, вигулюючи собаку на галявині біля Білого дому?» — запитував Трамп у 2019-му. І додавав, що прихильники будуть любити його і без собаки, пише Assosiated Press. Проте не можна сказати, що новий-старий президента зовсім не любить собак. Так, з 2010-го по 2015 рік він традиційно запрошував на зустріч в Trump Tower на Манхеттені переможців виставки головного дог-шоу США Westminster Kennel Club.

Потримати чужого песика на руках Трамп згоден, але заводити свого – ні. Каже: немає часу, та й дивний вигляд він би мав з ним фото: Vanessa Santos

Assosiated Press додає, що Трампу, за його ж словами, неодноразово пропонували завести собаку. Бо це, мовляв, добре з політичної точки зору – для підтримання електоральних симпатій. «Слухайте, у мене не такі стосунки з моїм народом», – відповідав він. І все-таки його вперте небажання заводити домашнього улюбленця виглядає для американців дивним. За цю його особливість журнал The New Yorker ще у 2018-му зобразив Трампа, який тікає від зграї псів.

Біжи, Донні, біжи малюнок: Баррі Блітт

Замість собаки або кота, якого можна було б привезти у Білий дім, Трамп залишає в своєму маєтку Мар-а-Лаго Ілона Маска – скандального підприємця, мільярдера та спонсора виборчої кампанії. Щоб бути ближчим до Трампа, Маск винаймає в Мар-а-Лаго котедж. Але от що цікаво: не дивлячись на щедрі вливання Маска, Трамп не соромиться брати зі свого жертводавця орендну плату. «Трамп, як відомо, не ухиляється від можливостей отримання доходу», – коментує видання The New York Times, розкриваючи подробиці співіснування Маска та Трампа.

Фотожаба за мотивами нової політичної конфігурації у США. У Трампа немає тварин, а ось у його друга Маска – декілька собак. Зокрема, і оця «фотошоплена» ілюстрація згенерована ШІ

Перша леді шукає «няню»

Видання Daily Mail розмістило цікаву статтю, у якій йдеться про те, як ставиться до того, що біля Трампа весь час присутній Маск, президентська «половинка» Меланія. Посилаючись на інсайдерів, журналісти зазначають, що жінка щаслива «знайти «няню» для свого чоловіка».

«У Меланії своє життя, і її не турбують політичні стосунки чоловіка з іншими. У неї поки що немає проблем із Маском», – повідомляє одне з джерел видання. А інше додає, що Меланія взагалі намагається триматися подалі від справ Дональда.

Меланія цілує «няню» Трампа. Знімок зроблений під час виборчої кампанії останнього, у якій Маск брав активну участь. 2024 рік фото: Associated Press

Дійсно, Меланія не прагне проводити з Дональдом свій час. CNN повідомляє, що протягом наступних чотирьох років майбутня перша леді США Меланія Трамп перебуватиме переважно не в Білому домі, а у маєтку в Палм-Біч, штат Флорида. Хіба що на великих заходах Меланія буде присутня поруч з чоловіком. Усі переваги статусу першої леді, і це відомо ще з першої каденції Дональда, для Меланії – важкий тягар.

Після виборів 2016 року Меланія також не квапилася у Білий дім. Але тоді у неї був привід – навчання сина Беррона, якому виповнилося 10 років. Потреба перевіряти домашні завдання нащадка (і це не жарт) буцімто утримувала Меланію в апартаментах у Трамп-тауері – хмарочосі, спроєктованому самим Трампом.

Утім, коли леді таки перебралася до свого президента, їхнє спільне проживання у Білому домі було не таким вже й спільним. Подружжя мало різні спальні, при цьому Трамп проводив зимові вихідні в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, а літні – у своєму гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

У 2018 році Меланія Трамп вийшла на офіційну фотосесію у чорному – на тлі червоних ялинок фото: twitter.com/Flotus

Коли ж під час першої каденції Трампа Меланія часом таки намагалася виконувати обов’язки першої леді, нічого путнього у неї з цього не виходило. Її різдвяні декорації критикували за надмірну розкіш, а коли жінці спало на думку прикрасити Білий дім у червоно-чорній гамі, такий стиль назвали агресивним та недоречним.

А ще Меланія наробила біди у історичному Трояндовому саді. Затіявши там реконструкцію, вона спотворила сформований Жаклін Кеннеді дизайн, який зберігався неторканим усі ці роки. 50 тисяч американців навіть підписали петицію до Джилл Байден, аби та повернула саду колишній вигляд.

У 2019 році Меланія вийшла на публіку у білому. Але «снігова королева» вчергове наразилася на критику: фешн-критикиня Робін Гіван написала у The Washington Times, що пальто Меланії – «дурна примха, яка тільки відволікає увагу» – мовляв, сукні було цілком достатньо. Невже Білий дім не опалюють і перша леді мерзне, іронізувало видання фото: Associated Press

Але Джилл Байден вчинила, мабуть, мудро, не відповівши на заклик «виправляти помилки Меланії», і не стала засуджувати попередницю за екзерсиси із садом. До речі, сама місіс Байден була далекою від троянд: вона натомість створила музей мініатюрних копій, які відтворювали кімнати Білого дому. Попередниця Меланії дбала про збереження історії та про освіту американців, а от дружина Трампа взялася за письменництво.

Меланія втомилася наряджати ялинки і читати в пресі, що у неї «не те пальто». Леді просто хоче насолоджуватися життям. На знімку вона цілує прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо під час саміту G7 у Франції в 2019 році фото: Карлос Баррiа, Reuters

В офісі дружини Трампа вже заанонсували випуск книги під назвою «Меланія», яка описуватиме «потужну та надихаючу історію жінки, яка проклала власний шлях, подолала труднощі та досягла особистої досконалості». Це – така собі «самокритична» анотація до опусу першої леді.

Яка хата – такий тин, який батько – такий син

А тепер докладніше про нащадків Дональда Трампа.

Народився 20 березня 2006 року. Єдина дитина, народжена в останньому шлюбі Трампа з його дружиною Меланією. Неодружений.

Беррону Трампу цьогоріч вже виповнюється 19. Він народився через рік після того, як пара побралася, а сталося це у 2005-му, тобто нині подружжя Трампів святкуватиме «порцелянове весілля».

Меланія виховувала свого спадкоємця сама, відмовившись від послуг нянь. Тобто робила все те, що робить середньостатистична жінка – готувала сніданки і робила з сином домашні завдання. Нині юнак навчається у Школі бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті.

Беррон з батьками під час першої каденції Трампа. 2019 рік фото: upload.wikimedia.org

Британське видання Independent зазначало, що Беррон вніс важливий внесок в успішну кампанію Трампа, обираючи для нього подкасти, які подобаються молодим виборцям і перетягнув на його бік голоси молодої аудиторії. У 2024-му Беррон вже досяг 18-річного віку і вперше проголосував на президентських виборах. За кого саме – здогадатися неважко.

Народилася 13 жовтня 1993 року. Також єдина спадкоємиця президента від акторки Марли Мейплз. Одружена з Майклом Булосом, бізнесменом і сином відомого мільярдера Массада Булоса. Дітей у пари немає.

Якщо продовжити хронологію у зворотному порядку, то від другого шлюбу – з американською акторкою Марлою Мейплз – у Трампа теж одне дитя. Це – Тіффані Трамп, гламурна 31-річна красуня, модель та співачка. А ще – активна інстаблогерка, яка має у цій мережі понад мільйон підписників.

Тіффані Трамп бере шлюб з Майклом Булосом. 2022 рік фото: instagram.com/tiffanytrump

Схоже, що Тіффані не надто цікавиться політикою і батьковою роботою. Вона проявляла порівняно мало активності під час виборчої кампанії, однак заслужила похвалу від Трампа за «фантастичну» промову, у якій назвала свого батька «природженим натхненником».

Троє старших дітей Трампа народжені в його шлюбі з Іваною Зельнічковою. Цікаво, що з трьох дружин президента дві є східноєвропейками. Зельнічкова народилася у 1949 році у тодішній Чехословакії, а Меланія Трамп (в дівоцтві – Кнавс) походить з колишньої Югославії – зі Словенії.

Народився 31 грудня 1977 року. Одружений з колишньою моделлю та телеведучою Ванессою Трамп. У пари п’ятеро дітей: двоє доньок – Кей (2007 року народження) та Хлоя (2014) і троє синів – Дональд Джон III (2009), Трістан (2011) та Спенсер (2012).

Первістком президента від Зельнічкової є Дональд Трамп-молодший. Нині 47-річний Дональд – разом із братом Еріком та сестрою Іванкою працюють на компанію батька Trump Organization. І Дональд-молодший посідає там крісло віце-президента.

Дональд Трамп-молодший фото: Associated Press

Син Трампа в усьому підтримує батька. І здається, часом лізе поперед нього «у пекло». Це він регулярно жорстко тролить президента України Володимира Зеленського. Улітку минулого року опублікував буцімто скриншот телефона Байдена, де видно «пропущені дзвінки» від Зеленського і настирні питання про те, чи надходять гроші для України.

Недолугі жарти президентського сина, який не пізнав на власній шкурі, що таке війна, та й взагалі не знав бід у житті фото: instagram.com/donaldjtrumpjr

Дональд-«джуніор» також звинуватив Україну у тому, що це через неї… поширюються пожежі у Лос-Анджелесі,адже нашій країні була передана частина пожежного обладнання США. Про це він написав у соціальній мережі X, зробивши репост допису інвестиційного банкіра Джона Лефевра.

А у дописі якраз і йшлося про гуманітарну допомогу Сполучених Штатів. «О, погляньте, звісно ж, пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала Україні частину свого обладнання», – написав Трамп-молодший, натякаючи на можливий зв’язок між цими подіями.

Добивати Україну Трампів нащадок продовжив і у Інстаграмі. Коли стало відомо про перемогу на виборах його батька, Дональд-молодший розмістив ще один глузливий колаж, де на тлі портрета Зеленського, на якого сипалися американські долари, був напис «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».

У Гренландію Трамп-молодший прибув з приватним візитом, наголосив він, і не планує ніяких зустрічей з представниками місцевої влади фото: instagram.com/donaldjtrumpjr

Утім, не треба думати, що Дональд-син має антипатію лише до України. Він любить і ненавидить в унісон з батьком, не даючи подіям жодної самостійної оцінки. І те, що він, наприклад, прибув до Гренландії на тлі зазіхань Трампа на цей острів, також багато про що свідчить.

Народився: 6 січня 1984 року. Одружений з Ларою Ліон, з якою виховує двох спільних дітей Люка (народився у 2017 році) та Керолайн (народилася у 2019-му).

Молодший від Дональда на шість років Ерік Трамп (йому зараз 41), схоже, схильний менше епатувати публіку. Хоча у 2010-му Ерік разом з Дональдом «засвітилися» на сафарі у Зімбабве, де брати фотографувалися на тлі вбитих ними диких тварин. Другий дивний вчинок Еріка – це публікація його заповненого бюлетеня, де відповідна позначка стоїть навпроти імені його батька. Такий знімок тягне на порушення виборчого законодавства, про що Ерік, очевидно, був не в курсі.

Ерік Трамп з дружиною Ларою, сином та новонародженою донькою фото: x.com/EricTrump

Працюючи у Trump Organization та керуючи батьковим винним заводом і гольф-клубами, другий син Трампа Ерік ще у 2006 році заснував власний благодійний фонд, який пожертвував $28 млн дослідницьким лікарням, що борються проти дитячої смертності.

Народилася 30 жовтня 1981 року. Заміжня за Джаредом Кушнером, бізнесменом та політиком, який працював у попередній адміністрації Трампа. Пара має трьох дітей: Арабеллу (народилася у 2011 році), Джозефа (2013) та Теодора (2016).

І насамкінець – кілька слів про доньку Трампа від першого шлюбу Іванку та її чоловіка Джареда Кушнера. Почнемо із зятя Трампа – він єдиний з усієї родини, хто буцімто має українське коріння.

Так, принаймні, стверджує краєзнавець міста Підгайці Тернопільської області Степан Колодницький. Він каже, що прадід Джареда Кушнера міг народитись у цьому районному центрі Тернопільщини. Документи свідчать про те, що в Підгайцях тривалий час жила родина Штадтмауерів, родичів Кушнера по материнській лінії.

43-річна Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер фото: The Wall Street Journal

Прив’язка до України подібного штибу, звісно, має доволі слабенький вигляд. «Главкому» не вдалося знайти у відкритих джерелах які-небудь висловлювання Джареда Кушнера про зв’язки із Україною, але слід зазначити, що Іванка Трамп, котра точно не має до нашої держави жодного стосунку, активно їй допомагала. Чи не з подачі, бува, свого чоловіка?

На початку повтомасштабного вторгнення Росії Іванка Трамп заявила про підтримку України та повідомила, що передала гуманітарний вантаж для мешканців ряду наших міст.

«За останні кілька днів ми доставили мільйон обідів українцям у Києві, Львові та Сумах. Дякуємо пасторам, рабинам та водіям вантажівок, які ризикують своїм життям, щоб доставити цю їжу нужденним», – зазначила вона у своєму акаунті на Instagram.

«Народе України, ви в наших серцях, ви в наших молитвах, і ваша мужність перед лицем насильства та негараздів надихає. Нехай благословить вас Бог у вашій героїчній боротьбі за захист своєї країни та своєї свободи», – таким був несподівано теплий (на тлі ставлення до України інших членів родини Трампа) допис його доньки Іванки.

«Молимось за Україну». Відвантаження гуманітарки для українців фото: іnstagram.com/ivankatrump

Загалом Іванка Трамп – мабуть, найвідоміша з дітей обраного президента США. І, схоже, що у неї єдиної є твердий стрижень та власні переконання, котрі можуть суперечити поглядам її батька. Після одруження з Джаредом Іванка перейшла в іудаїзм, і це при тому, що на адресу Дональда Трампа неодноразово звучали закиди у антисемітизмі.

Батька Іванки також звинувачували у сексизмі та негідному ставленню до жінок. Що не завадило їй на одному з конгресів Республіканської партії закликати батька поважати права жінок. «Як мати трьох малих дітей я знаю, як важко працювати під час їхнього виховання. І також я знаю, що у цьому плані мені пощастило більше від інших. Американські сім'ї потребують допомоги. Політика, яка дозволяє жінкам з дітьми процвітати, не має бути якоюсь новинкою, вона має бути нормою», – сказала вона.

Троє дітей від першого шлюбу Зліва направо: Ерік Трамп, Дональд Трамп-молодший, Іванка Трамп. Та батько їхній – Дональд Трамп фото: Reuters

Іванка Трамп – письменниця та філантропка. Вона була відмінницею під час навчання та сама будувала свою кар’єру. Її називають однією з небагатьох людей, на чию думку зважає її авторитарний батько.

Дорослі діти президентів, звісно, не живуть разом з ними у Білому домі. Але вплив, які вони можуть мати, дасться взнаки і на значній відстані.

Наталія Лебідь, «Главком»