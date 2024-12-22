Командир секретного підрозділу розвідки пояснив, яке звершення війни буде справедливим

Якщо Росію не перемогти, вона відновить сили і піде в наступ знову, переконаний Лютий

Якщо Україна не виграє в цій війні, світ може пізнати горе та страх, який несе Росія, вважає Лютий

Командир підрозділу Black Winter Group Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним Лютий вважає, що справедливим завершенням війни буде повне звільнення Донбасу та всіх інших окупованих територій. Про це він сказав у інтерв’ю BBC.

«Треба боротися за повернення Донбасу та Криму під контроль України. Я це казав ще в 2014 році. Відтоді скільки ми втратили людей на війні Росії проти України? Й хто нам дасть справжні гарантії безпеки, щоб це попередити в майбутньому?», – сказав розвідник.

Лютий, що українці мають зробити все можливе, щоб не повторився сценарій 2016-2021 років, коли після замороження війни на Донбасі Росія набралася ще більше сил. І згодом пішла далі.

«Як військові люди, ми маємо чітко виконувати накази вищого керівництва. Як би далі не розгорталася ця війна, попереду ще щонайменше десять років боротьби. ГУР працює не лише під час війни. Ми маємо зміцнити наші кордони, постійно тренуватися, щоб це більше ніколи не повторилося. Якщо ж Україна не виграє в цій війні, світ може пізнати горе та страх, який несе Росія», – переконаний розвідник.

І наголошує, що допомога Україні – це попередження Третьої Світової війни.

Підрозділу Black Winter Group у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України донедавна діяв у тіні й про нього не було жодної публічної інформації. Його історія почалася ще десять років тому на окупованому Донбасі. Складається лише з добровольців.

Раніше американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна.

Нагадаємо, що війну в Україні можна закінчити у 2025 році, якщо чинити тиск на РФ завдяки посиленню України та через дипломатичні інструменти. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для SkyNews.

До того ж аналітики Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Термін завершення інтенсивних бойових дій відсунувся ще на рік. Про це йдеться у Меморандумі МВФ.