У Пермі пролунав вибух у відділенні банку: спалахнула пожежа (відео)
Чоловіка, який підірвав банк, затримано
У російській Пермі невідомий підірвав відділення банку. Про це повідомляють росЗМІ.
Подія сталася на вулиці Миру. За словами очевидців, чоловік поставив необізнаний предмет біля входу до відділення банку та підірвав його. У приміщенні розпочалася пожежа.
💥На болотах знову вибухають банки
Вибухова подія сталася у відділенні сбербанку в Пермі. Попередньо, постраждала одна людина. pic.twitter.com/5CWnXMvHaK
Попередньо чоловіка встигли затримати. На місці чергує поліція.
Нагадаємо, що у суботу, 21 грудня, в російському місті Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні державного «Сбербанку» на Середньоохтинському проспекті.
Як повідомлялося, Росію сколихнула серія вибухів – невідомі запускають салюти та петарди в будівлях пошти, торгово-розважальних центрів, банків. Затримано кількох пенсіонерів. Правоохоронці вважають, що до цього причетні українські колцентри.
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