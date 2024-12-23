У Пермі пролунав вибух у відділенні банку: спалахнула пожежа (відео)

Чоловіка, який підірвав банк, затримано

У російській Пермі невідомий підірвав відділення банку. Про це повідомляють росЗМІ.

Подія сталася на вулиці Миру. За словами очевидців, чоловік поставив необізнаний предмет біля входу до відділення банку та підірвав його. У приміщенні розпочалася пожежа.

💥На болотах знову вибухають банки



Вибухова подія сталася у відділенні сбербанку в Пермі. Попередньо, постраждала одна людина. pic.twitter.com/5CWnXMvHaK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 23, 2024

Попередньо чоловіка встигли затримати. На місці чергує поліція.

Нагадаємо, що у суботу, 21 грудня, в російському місті Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні державного «Сбербанку» на Середньоохтинському проспекті.

Як повідомлялося, Росію сколихнула серія вибухів – невідомі запускають салюти та петарди в будівлях пошти, торгово-розважальних центрів, банків. Затримано кількох пенсіонерів. Правоохоронці вважають, що до цього причетні українські колцентри.