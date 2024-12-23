Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Пермі пролунав вибух у відділенні банку: спалахнула пожежа (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Пермі пролунав вибух у відділенні банку: спалахнула пожежа (відео)
У російській Пермі загорілося відділення банку
фото: соцмережі

Чоловіка, який підірвав банк, затримано

У російській Пермі невідомий підірвав відділення банку. Про це повідомляють росЗМІ.

Подія сталася на вулиці Миру. За словами очевидців, чоловік поставив необізнаний предмет біля входу до відділення банку та підірвав його. У приміщенні розпочалася пожежа.

Попередньо чоловіка встигли затримати. На місці чергує поліція.

Нагадаємо, що у суботу, 21 грудня, в російському місті Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні державного «Сбербанку» на Середньоохтинському проспекті. 

Як повідомлялося, Росію сколихнула серія вибухів – невідомі запускають салюти та петарди в будівлях пошти, торгово-розважальних центрів, банків. Затримано кількох пенсіонерів. Правоохоронці вважають, що до цього причетні українські колцентри.

Читайте також:

Теги: росія банк вибух пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії
Співпраця із Сирією, ситуація на Курщині. Зеленський провів Ставку
Сьогодні, 17:45
Унаслідок цілеспрямованої кібератаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мін'юсту
Держреєстри України пережили масштабну кібератаку: подробиці від Мін'юсту
20 грудня, 01:30
Військові у Фінляндії готуються обороняти кордон країни
Фінляндія активізувала підготовку до можливої ​​війни
17 грудня, 09:12
Російські танки Т-90М
РФ у 2025 році зіткнеться зі ще однією серйозною проблемою – The Washington Post
6 грудня, 07:13
Дипломати вийшли із зали пленарних засідань ОБСЄ перед виступом Лаврова
Зустріч ОБСЄ в Мальті: низка дипломатів вийшли із залу перед виступом Лаврова (відео)
5 грудня, 12:43
Fрмія РФ на Запорізькому напрямку намагається непомітно переміщувати свої сили та засоби
Наступ на Запоріжжі: комбриг Нацгвардії розповів про приготування окупантів
1 грудня, 18:22
Ностальгія за червоною кнопкою
Чи врятувала б Україну власна ядерна зброя?
28 листопада, 13:44
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Відключення світла: як діятимуть графіки 25 листопада
24 листопада, 18:24
Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли
Що завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв у 2022 році? Відповідь посла
24 листопада, 12:00

Соціум

У Ростовській області в районі військового аеродрому лунають вибухи (відео)
У Ростовській області в районі військового аеродрому лунають вибухи (відео)
У Пермі пролунав вибух у відділенні банку: спалахнула пожежа (відео)
У Пермі пролунав вибух у відділенні банку: спалахнула пожежа (відео)
Скільки «Шахедів» РФ виробляє щомісяця: дані Defense Express
Скільки «Шахедів» РФ виробляє щомісяця: дані Defense Express
Росія почала блокувати YouTube: трафік упав до 20% від норми
Росія почала блокувати YouTube: трафік упав до 20% від норми
Сирійці вперше змогли побувати на особистому курорті Асада (відео)
Сирійці вперше змогли побувати на особистому курорті Асада (відео)
В одному з найбільших портів Туреччини перекинувся контейнеровоз (фото)
В одному з найбільших портів Туреччини перекинувся контейнеровоз (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
24K
Аварія із 13 потерпілими на Прикарпатті: поліція назвала винуватця
21K
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь
17K
ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
13K
Святвечір 2024: як святкувати, прикмети, традиції та заборони

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua