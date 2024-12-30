Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща у 2025 році збудує спеціальну дорогу до кордону з Калінінградом

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Польща у 2025 році збудує спеціальну дорогу до кордону з Калінінградом
За словами заступника держсекретаря міністерства внутрішніх справ, до наступного літа Польща має намір завершити будівництво прикордонної стіни та закрити кордон з Білоруссю
фото: Agencia wyborcza.pl

Дущик: Завдяки цьому Польща «максимально наблизиться до 100% прикордонної безпеки»

Польща у наступному році планує побудувати дорогу до кордону з Калінінградською областю Росії. Вона дасть змогу польській армії швидше реагувати на можливі порушення безпеки. Про це в інтерв'ю газеті Financial Times заявив заступник держсекретаря міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик.

Дущик зауважив, що найближчими місяцями Варшава вже почне будівництво цієї дороги. Також, за його словами, до наступного літа Польща має намір завершити будівництво прикордонної стіни та закрити кордон з Білоруссю. Дущик вважає, що завдяки цьому Польща «максимально наблизиться до 100% прикордонної безпеки».

Нагадаємо, Польща планує незабаром завершити спорудження стіни на кордоні з Білоруссю, щоб зупинити приплив мігрантів. Про це пише Financial Times.

«Польща має на меті завершити будівництво стіни на кордоні та закрити кордон з Білоруссю до літа наступного року, щоб зупинити наплив мігрантів, що Варшава називає гібридною війною Росії», – йдеться у статті. 

Додаткові інфраструктурні роботи вздовж 400-кілометрового східного кордону Польщі, про які уряд Дональда Туска оголосив цього року, мають бути завершені до середини 2025 року, заявив заступник міністра міграції країни Мацей Дущик. За його словами, як тільки будівництво буде завершено, безпека кордону буде максимально наближена до 100%.

Як відомо, на початку листопада у Польщі розпочалося будівництво оборонних укріплень «Східний щит», який передбачає створення військової інфраструктури на кордоні з Білоруссю та Росією.

До слова, якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

Журналісти вказують, що першим кроком для атаки на НАТО з боку Росії може стати Сувальський коридор – невелика територія між Польщею та Литвою, яка веде до Калінінграда.

Читайте також:

Теги: росія Польща війна Естонія будівництво Латвія Фінляндія Литва кордон безпека Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нещодавно Путін «прямо відкинув» пропозиції команди Трампа щодо припинення війни проти України
Трамп сам собі створив пастку у можливих переговорах з Путіним
28 грудня, 16:48
«Укренерго» запровадило відключення світла через російський обстріл
«Укренерго» запровадило відключення світла через російський обстріл
25 грудня, 06:44
Деякі українці мають ризик блокування рахунків у Польщі
Блокування рахунків у Польщі: хто з українців ризикує найбільше
19 грудня, 07:10
Підозрюваний у ліквідації генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова
У Росії затримано підозрюваного у підриві генерала Кирилова
18 грудня, 09:15
Путін і Кім Чен Ин під час прийому на честь Путіна у Пхеньяні, 19 червня 2024 р.
Скільки Путін заплатив за відправку солдатів і зброї КНДР до Росії? Версія The New York Times
17 грудня, 23:53
Як відомо, режим Лукашенка у 2022 році надав свою територію для вторгнення російських військ через північ України
«Сприйняли з подивом». МЗС відреагувало на претензії Білорусі щодо ймовірних переговорів
16 грудня, 23:05
Попередньо відомо, що Москва нібито домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі
Російські війська зіткнулись зі ще однією проблемою в Сирії: бракує навіть питної води
15 грудня, 12:27
Громадяни Росії, які просили притулок у Фінляндії через побоювання бути відправленими на війну, розпочали отримувати відмови в листопаді
Фінляндія відмовляє в наданні притулку росіянам, які втекли від мобілізації
12 грудня, 05:22
Сирійський диктатор Башир Асад в усьому підтримував свого російського колегу. Втім, «друг Путін» може зробити його розмінною монетою?
Путін втрачає Асада? Що відбувається в Сирії і до чого тут Україна Геополітика
3 грудня, 07:07

Соціум

Перша країна ЄС заборонила продаж вейпів
Перша країна ЄС заборонила продаж вейпів
Польща у 2025 році збудує спеціальну дорогу до кордону з Калінінградом
Польща у 2025 році збудує спеціальну дорогу до кордону з Калінінградом
Ексміністра оборони Вірменії затримано в центрі Москви – ЗМІ
Ексміністра оборони Вірменії затримано в центрі Москви – ЗМІ
Авіакатроща у Південній Кореї. Слідчі зосередяться на розслідуванні двох імовірних причин
Авіакатроща у Південній Кореї. Слідчі зосередяться на розслідуванні двох імовірних причин
Зумери вже в минулому: 2025 року народжуватимуться діти покоління Beta
Зумери вже в минулому: 2025 року народжуватимуться діти покоління Beta
Авіакомпанія El Al продовжила скасування рейсів до Москви ще на три місяці
Авіакомпанія El Al продовжила скасування рейсів до Москви ще на три місяці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 грудня: ситуація на фронті
113K
Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
64K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
61K
ЗСУ ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 грудня 2024
24K
Чоловіки, що тікали з України в кузові КАМАЗа, потрапили до війська і розповіли про службу

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua