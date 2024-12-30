Польща у 2025 році збудує спеціальну дорогу до кордону з Калінінградом

За словами заступника держсекретаря міністерства внутрішніх справ, до наступного літа Польща має намір завершити будівництво прикордонної стіни та закрити кордон з Білоруссю

Дущик: Завдяки цьому Польща «максимально наблизиться до 100% прикордонної безпеки»

Польща у наступному році планує побудувати дорогу до кордону з Калінінградською областю Росії. Вона дасть змогу польській армії швидше реагувати на можливі порушення безпеки. Про це в інтерв'ю газеті Financial Times заявив заступник держсекретаря міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик.

Дущик зауважив, що найближчими місяцями Варшава вже почне будівництво цієї дороги. Також, за його словами, до наступного літа Польща має намір завершити будівництво прикордонної стіни та закрити кордон з Білоруссю. Дущик вважає, що завдяки цьому Польща «максимально наблизиться до 100% прикордонної безпеки».

Нагадаємо, Польща планує незабаром завершити спорудження стіни на кордоні з Білоруссю, щоб зупинити приплив мігрантів. Про це пише Financial Times.

«Польща має на меті завершити будівництво стіни на кордоні та закрити кордон з Білоруссю до літа наступного року, щоб зупинити наплив мігрантів, що Варшава називає гібридною війною Росії», – йдеться у статті.

Додаткові інфраструктурні роботи вздовж 400-кілометрового східного кордону Польщі, про які уряд Дональда Туска оголосив цього року, мають бути завершені до середини 2025 року, заявив заступник міністра міграції країни Мацей Дущик. За його словами, як тільки будівництво буде завершено, безпека кордону буде максимально наближена до 100%.

Як відомо, на початку листопада у Польщі розпочалося будівництво оборонних укріплень «Східний щит», який передбачає створення військової інфраструктури на кордоні з Білоруссю та Росією.

До слова, якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

Журналісти вказують, що першим кроком для атаки на НАТО з боку Росії може стати Сувальський коридор – невелика територія між Польщею та Литвою, яка веде до Калінінграда.