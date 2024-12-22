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Фіцо вийшов від Путіна і розказав про довгу розмову

Ірина Бура
glavcom.ua
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Фіцо вийшов від Путіна і розказав про довгу розмову
Фіцо заявив, що Зеленський виступає за санкції проти російської ядерної програми і такою позицією він нібито завдає фінансової шкоди Словаччині
фото: Роберт Фіцо

Фіцо запевнив, що попередив європейських лідерів про плани поїхати до Путіна

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вийшов від президента РФ Путіна і пояснив, що робив у Кремлі. Про це він написав у сомережі. 

За словами Фіцо, він нібито попередив європейських лідерів про плани поїхати до Путіна.

«Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Так само український президент виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині», – заявив словацький прем'єр.

Він додав, що Путін зі свого боку підтвердив готовність РФ продовжувати постачати газ в Європу, хоч це і буде не можливо після 1 січня 2025 року через позицію України.

«У тривалій розмові з Путіним ми обмінялися думками з приводу того, що відбувається в Україні. Ми обмінялися думками про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни і про взаємні відносини між Словаччиною та РФ», – зазначив Фіцо.

Нагадаємо, 22 листопада прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з главою РФ Володимиром Путіним у Москві.

Раніше медіа дізналися про намір Фіцо полетіти до Москви від президента Сербії Александра Вучича, який розповів, що словацький прем’єр хоче обговорити з Путіним відмову України продовжувати транзит російського газу своєю територією.

Раніше Фіцо особисто приїжджав до Києва, щоб переконати український уряд продовжити транзит російського газу.

Один з аргументів Фіцо полягав у тому, що якщо Україна «хоче зберегти інфраструктуру, то вона повинна її використовувати». Крім того, він наголошував, що від транзиту виграють обидві країни, адже Словаччина заплатить Україні транзитні збори.

Проте український прем’єр Денис Шмигаль пояснив, що накласти санкції на російський газ і позбавити РФ можливості фінансувати війну за допомогою нього – це «стратегічна мета України».

Після цього Фіцо заявляв, що «якщо Зеленський не віддасть нам наш газ, то це може бути серйозний конфлікт».

Роберт Фіцо став третім європейським лідером, який відвідав Москву від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З Путіним в РФ раніше зустрічалися канцлер Австрії Карл Негаммер та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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Теги: міністр санкції путін президент Фіцо Словаччина війна окупанти росія Україна

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