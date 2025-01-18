Втрати ворога станом на 18 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 18 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 18 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 18 січня втратила:
- особового складу – близько 817160 (+1340) осіб,
- танків – 9803 (+0) од,
- бойових броньованих машин – 20394 (+13) од,
- артилерійських систем – 22040 (+21) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО – 1046 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22579 (+13),
- крилаті ракети – 3049 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34325 (+69) од,
- спеціальна техніка – 3699 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 18 січня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1060-й день повномасштабної війни в Україні.
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