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РНБО описала сценарій розпаду Росії у наступні 50 років

Надія Карбунар
glavcom.ua
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РНБО описала сценарій розпаду Росії у наступні 50 років
Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що росіяни так люблять
фото з відкритих джерел

Для Москви і росіян розділення – єдиний шанс на життя

 

Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ. Це станеться, якщо режим Путіна збережеться на наступні роки й агресивна політика не зміниться. Про це написав керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

«Я прихильник такого сценарію і розумію, що від нього виграли б всі – не тільки самі національні утворення РФ, які змогли б самостійно визначати власну політику та союзників відповідно до етнічних інтересів, не тільки великі гравці та Україна, які б розподілили сфери впливу, але й і сама Московія, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі», – наголосив він.

Для Москви і росіян, наголошує він, це взагалі єдиний шанс на життя.

«Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять в майбутні покоління», – завершив Коваленко.

Раніше очільник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК), який воює на боці України, Олександр Фортуна спрогнозував майбутнє Росії. 

Кремлівський режим упаде. Швидше за все це відбуватиметься у кілька етапів, вважає колишній офіцер ФСБ, а нині боєць Російського добровольчого корпусу Ілля Богданов. 

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Теги: політика Україна модель росія

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