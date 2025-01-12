РНБО описала сценарій розпаду Росії у наступні 50 років

Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що росіяни так люблять

Для Москви і росіян розділення – єдиний шанс на життя

Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ. Це станеться, якщо режим Путіна збережеться на наступні роки й агресивна політика не зміниться. Про це написав керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

«Я прихильник такого сценарію і розумію, що від нього виграли б всі – не тільки самі національні утворення РФ, які змогли б самостійно визначати власну політику та союзників відповідно до етнічних інтересів, не тільки великі гравці та Україна, які б розподілили сфери впливу, але й і сама Московія, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі», – наголосив він.

Для Москви і росіян, наголошує він, це взагалі єдиний шанс на життя.

«Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять в майбутні покоління», – завершив Коваленко.

Раніше очільник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК), який воює на боці України, Олександр Фортуна спрогнозував майбутнє Росії.

Кремлівський режим упаде. Швидше за все це відбуватиметься у кілька етапів, вважає колишній офіцер ФСБ, а нині боєць Російського добровольчого корпусу Ілля Богданов.