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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Кіркоров, гола вечірка і вибух десантного корабля у Феодосії. Ви не бачите зв'язку, а він є?

glavcom.ua
Росія вступає в період трансформації системи
фото з відкритих джерел

Помножити на нуль Кіркорова. І при чому тут протистояння Патрушев-Кірієнко?

Розкручування жорсткої обструкції учасників голої вечірки на перший погляд здається виключно неадекватною реакцією автократії на тусовку, яка заїлася і втратила відчуття часу. Але, мені здається, процеси, запущені зараз, мають дещо глибший, системніший характер.

Почати потрібно з того, що перша реакція влади не передбачала якихось кардинальних речей. Все виглядало так, що артисти вибачаться і справа спуститься на гальмах.

Але тут «несподівано втрутилися» ЗСУ, які знищили БДК «Новочеркаськ». І, в Кремлі, судячи з усього, прийняли рішення максимально посилити історію з голою вечіркою і тим самим закрити в інформпросторі питання знищення корабля. І все може б теж на цьому завершилося, але в Кремлі було прийнято рішення показово принизити і покарати учасників вечірки. Якщо говорити історичними паралелями, які завжди кульгаві – це така собі, сучасна реінкарнація справи журналів «Звєзда» і «Ленінград».

Вся ця тусовка м’яко кажучи не антивладна і зовсім не виступає проти Путіна. Але вона дратує Кремль недостатньою лояльністю. Владі потрібні Шамани (новітній Кобзон), а не кіркорови, які явно мають за собою шлейф гомосексуальності, вседозволеності і спогадів про вільне життя не лише з гей-клубами, але й просто більш заможнім і безтурботним для більшості росіян періодом). Кіркорови і собачки - це символи недобитого лібералізму, який в будь-який момент може підняти голову. Але вся ця історія - це вершина айсберга.

Як на мене, є ще один важливий аспект, значно складніший за попередній. Це початок дуже складної перебудови державної моделі РФ, згідно з новими вводними (відміна ідеї транзиту влади і повна втрата навіть квазіопозиціі). Зараз, конкурують між собою дві моделі: одна, яку можемо умовно назвати моделлю Патрушева, і яку можна  назвати «неоандроповщина». Суть її зводиться до повного підпорядкування всіх процесів силовикам з керівною і спрямовуючою роллю ФСБ . Головним союзником Патрушева тут виступає керівник Ростеху Чемезов.

Друга модель, яку можемо умовно назвати моделлю Кірієнка і яка передбачає утворення балансу між силовиками і якимось гібридом. новітньої КПРС чи навіть КПК, яка забезпечує цивільні соціальні ліфти і відповідає перш за все,  за економіку та соціалку.

Яка модель переможе сказати важко (звільнення Кірієнка, про яке останнім часом заговорили, зовсім не означає смерть цієї концепції). Поки точно більше шансів у першої моделі, але Путін явно боятиметься надмірного посилення силовиків. Є ще один козир у другої моделі: при ній телевізор не буде таким скучним, а значить система управління населенням не буде зводитися виключно для страху. Правда, питання, чи це важливо Путіну зараз – відкрите.

Росія вступає в період трансформації системи. І від цієї трансформації буде, багато в чому залежати не лише те, що відбуватиметься в Росії завтра, але й через кілька років.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія пропаганда влада

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Вадим Денисенко

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