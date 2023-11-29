Бюджет на 2024 рік. Інститут вивчення війни пояснив, що задумав Путін

Бюджет РФ передбачає рекордні витрати на російську армію

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про бюджет на 2024-2026 роки, який передбачає рекордні витрати на війну в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Підписаний закон значно збільшує витрати Росії у 2024 році, включаючи рекордний рівень витрат на армію та оборонно-промисловий комплекс.

Зазначається, що федеральний бюджет РФ на 2024 рік передбачає $412,5 млрд державних витрат і дефіцит бюджету в розмірі $9,25 млрд.

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За даними аналітиків ISW, Міністерство фінансів Росії виділило $72,1 млрд на оборону в 2023 році, хоча ця цифра, ймовірно, вища, враховуючи, що значна частина російського бюджету досі засекречена.

Більше третини федерального бюджету буде спрямовано оборону, що становить рекордний рівень таких витрат. Проте все ж федеральний бюджет не покриває всіх російських витрат на армію. Частина фінансового навантаження покладається на регіональні бюджети та приватні бізнес-структури.

Проєкти бюджетів на 2025 і 2026 роки передбачають приблизно такі ж витрати, як і на 2024 рік. Це $387,9 млрд і $400,4 млрд відповідно. Це свідчить про те, що Кремль планує виділити значну частину своїх витрат на підтримку тривалої війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що за даними Bloomberg, за статтею «національна оборона» уряд має намір витратити наступного року 10,8 трильйона рублів – на 70% більше, ніж у поточному (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му ( 4,7 трлн), і втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).