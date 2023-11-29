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Бюджет на 2024 рік. Інститут вивчення війни пояснив, що задумав Путін

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Бюджет на 2024 рік. Інститут вивчення війни пояснив, що задумав Путін
Путін підписав закон про бюджет на 2024-2026 роки
фото з відкритих джерел

Бюджет РФ передбачає рекордні витрати на російську армію

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про бюджет на 2024-2026 роки, який передбачає рекордні витрати на війну в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Підписаний закон значно збільшує витрати Росії у 2024 році, включаючи рекордний рівень витрат на армію та оборонно-промисловий комплекс.

Зазначається, що федеральний бюджет РФ на 2024 рік передбачає $412,5 млрд державних витрат і дефіцит бюджету в розмірі $9,25 млрд.

За даними аналітиків ISW, Міністерство фінансів Росії виділило $72,1 млрд на оборону в 2023 році, хоча ця цифра, ймовірно, вища, враховуючи, що значна частина російського бюджету досі засекречена.

Більше третини федерального бюджету буде спрямовано оборону, що становить рекордний рівень таких витрат. Проте все ж федеральний бюджет не покриває всіх російських витрат на армію. Частина фінансового навантаження покладається на регіональні бюджети та приватні бізнес-структури.

Проєкти бюджетів на 2025 і 2026 роки передбачають приблизно такі ж витрати, як і на 2024 рік. Це $387,9 млрд і $400,4 млрд відповідно. Це свідчить про те, що Кремль планує виділити значну частину своїх витрат на підтримку тривалої війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що за даними Bloomberg, за статтею «національна оборона» уряд має намір витратити наступного року 10,8 трильйона рублів –  на 70% більше, ніж у поточному (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му ( 4,7 трлн), і втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).

Теги: росія бюджет путін бізнес закон

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