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Гутерріш визнав, що авторитет Радбезу ООН підірвано

Діана Гасюк
glavcom.ua
Гутерріш визнав, що авторитет Радбезу ООН підірвано
Генсек ООН Антоніу Гутерріш
фото з відкритих джерел

Генсек ООН заявив, що Рада безпеки ООН «паралізована через геостратегічні розбіжності»

Генсек ООН Антоніу Гутерріш відреагував на відмову США підтримати резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного припинення вогню в Секторі Гази. Про це повідомляє BBC.

Генсек ООН заявив, що Рада безпеки ООН «паралізована через геостратегічні розбіжності».

«Авторитет і довіра до ООН та Ради безпеки виявилися підірвані через їхню нездатність виконати резолюцію про припинення вогню в секторі Газа», – сказав Гутерріш.

Гутерріш висловив стурбованість, стверджуючи, що нездатність Ради безпеки виконати цю резолюцію підірвала авторитет і довіру до ООН.

Як повідомлялося, Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС.

Сполучені Штати та Ізраїль виступають проти припинення вогню, оскільки вважають, що це принесе лише користь ХАМАСу. Натомість Вашингтон підтримує паузу у бойових діях, щоб захистити цивільне населення та дозволити звільнити заручників, захоплених бойовиками під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Раніше Ізраїль відкинув резолюцію ООН про перемир'я у секторі Гази.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 27 жовтня, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Резолюція була прийнята більшістю голосів.

Резолюція була прийнята 120 голосами «за», 45 утрималися у тому числі Велика Британія, Україна, Росія, Болгарія та Естонія, і 14 - в тому числі Ізраїль і Сполучені Штати – проголосували «проти». Генеральна Асамблея проголосувала після того, як Рада Безпеки чотири рази за останні два тижні не вжила заходів.

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.

Теги: Радбез ООН ХАМАС Антоніу Гутерріш Ізраїль росія

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