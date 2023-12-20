Режим Путіна почав мститися російському письменнику Акуніну

Росфінмоніторинг вніс письменника до реєстру «терористів та екстремістів»

Російського письменника Бориса Акуніна (справжнє ім’я – Григорій Чхартішвілі) внесли до реєстру «терористів та екстремістів». Про це повідомляє російське видання «Медіазона».

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В реєстрі Росфінмоніторингу біля імені Акуніна стоїть «зірочка», яка означає, що проти письменника могли порушити справу про тероризм, але до цього інформації про порушення кримінальної справи проти нього не було. При цьому до бази федерального розшуку російського МВС письменника, який виїхав з РФ у 2014 році і живе у Великій Британії, ще не додали.

Сам письменник повідомив, що до видавництва «Захаров», яке випускало його книжки, прийшов із обшуком Слідчий комітет.

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«Думаю, це лише початок. Напевно, прийдуть і в інші видавництва, що випускали мої книги. До численних театрів, що ставили вистави. У книгарні, які продавали мої книги. У бібліотеки. І, звичайно, у студії, що знімали кіно, бо зі всіх мистецтв воно є найважливішим», – йдеться у повідомленні.

Російське видавництво АСТ вирішило припинити випуск книг письменника Бориса Акуніна – воно пояснило, що приводом для такого рішення стали «публічні заяви письменників, які викликали широкий суспільний резонанс». Ще декілька мереж російських книгарень призупинили продаж книг Акуніна також через «недавні висловлювання письменників, які набули широкого розголосу в ЗМІ».

Мережа «Московський дім книги» також прибрала всі книги письменника з продажу. Раніше книгарні вже ховали книги Акуніна – разом із роботами інших опозиційно налаштованих авторів, у тому числі оголошених «іноагентами». Письменник попрощався з читачами у Росії. Він заявив, що після початку війни в Україні його вмовляли припинити випускати книги в країні-агресорі, але він не збирався з власної волі розлучатися з російськими читачами, оскільки поділяє «погану державу РФ і добру країну Росію».

Раніше Борис Акунін пояснив росіянам, чому не вважає правильним підтримувати війну в Україні – він підкреслив, що за путінським режимом стоїть зло, підтримуючи яке можна стати його частинкою. Письменник зазначив, що каталізатором звернення до росіян стали регулярні вимоги зректися проукраїнської позиції та прийняти сторону РФ.

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Письменник, який неодноразово засуджував напад окупантів на Україну, зазначив, що йому весь час необхідно повторювати росіянам «істину», адже йому кожного дня приходять гнівні повідомлення від співвітчизників. «Ті, хто на боці Зла, своїми не бувають. Інакше ти сам стаєш частиною Зла. Соромно бути на боці зла», – написав він.

Акунін пояснював, що зло – це підло нападати на сусідську країну вночі без оголошення війни, брехати про «навчання» на кордоні з Україною, руйнувати міста та вбивати людей.