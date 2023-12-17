Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок

Дозовані поставки дронів з боку Ірану йдуть постійно

Індикатором запасів дронів-камікадзе типу «Шахед» у Росії є інтенсивність завдання ударів по Україні. Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Думаю, що індикатором їхніх запасів є інтенсивність завдання ударів. Якщо дронів буде більше використовуватись, значить мають більше у наявності. Виготовляють у себе й продовжують отримувати від Ірану. Дозовані поставки йдуть постійно й ворог їх використовує», – розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил нагадав, що нещодавно ворог застосував рекордну кількість «Шахедів» – 75 одиниць, які летіли в сторону столиці.

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Ймовірно, що безпілотників ворог застосовуватиме більше, а ракет – менше, вважає Ігнат. «Ми бачимо, що противник крилаті ракети майже не застосовує. Єдиний випадок був у грудні, коли запустили 19 ракет повітряного базування, 14 з яких Сили оборони збили», – сказав речник Повітряних сил.

За його словами, номенклатура «Шахедів» не змінються. «По уламках видно, що фактично немає таких жодних змін. Єдине, що їх там фарбують чорним кольором і, можливо, якусь незначну модернізацію в плані виготовлення фюзеляжу, щоб робити їх менш помітними радіолокаційно», – сказав Ігнат.

Інколи ворог використовує самостійно виготовлені «гаражним» методом БпЛА, які імітують «Шахеди».

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня російські окупанти протягом п'яти годин атакували південні регіони дронами. В Одеській області один із збитих безпілотників упав у житловий квартал, спричинивши вибух.

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Сили протиповітряної оборони на Одещині збили дев'ять БпЛА типу Shahed-136.

Уночі російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА, крилатою ракетою «Іскандер-К» та керованою авіаційною ракетою Х-59. У результаті бойової роботи збито 20 «Шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.