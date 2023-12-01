Російські олігархи збільшили свої статки за рік, попри санкції – Bloomberg

Статки лише трьох російських мільярдерів зменшилися з 1 січня 2023 року

До загального рейтингу, що складається з 500 мільярдерів, увійшло 25 росіян

Більшість російських мільярдерів змогли наростити свої статки з початку 2023 року. Усього вони збільшилися на $38,575 млрд. Про це повідомляє Bloomberg Billionaires Index («Індекс мільярдерів»).

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До загального рейтингу, що складається з 500 мільярдерів, увійшло 25 росіян. Статки лише трьох з них зменшилися з 1 січня 2023 року.

Перша сотня мільярдерів

У першу сотню рейтингу потрапили шестеро росіян:

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Володимир Потанін (47 місце);

Леонід Міхельсон (52 місце);

Вагіт Алекперов (62 місце);

Володимир Лісін (72 місце);

Алішер Усманов (82 місце);

Олексій Мордашов (88 місце).

Потанін зміг збільшити свої статки на $2,11 млрд. Наразі вони становлять $30,7 млрд.

Міхельсон з 1 січня збільшив статки на $2,71 млрд. Загальні – $27,3 млрд.

Алекперов з початку року розбагатів на $9,14 млрд. Загальні статки – $24,5 млрд.

Лісін збільшив статки на $3,07 млрд за рік. Загальні – $22,9 млрд.

Усманов з початку року збагатився на $1,87 млрд. Загальні статки – $20,3 млрд.

Мордашов зміг збільшити статки на $618 млн. Загальні – $19,3 млрд.

Мільярдери за першою сотнею

Нижче першої сотні в рейтингу перебувають 19 російських мільярдерів. Примітно, що й у них справи йшли добре. Тільки у трьох з 19 статки за рік зменшилися:

Сулейман Керімов (276 місце) – статки зменшилися на $650 млн доларів за рік. Загальні – $8,34 млрд.

Віктор Вексельберг (351 місце) – статки зменшилися на $44,1 млн за рік. Загальні – $6,96 млрд.

В'ячеслав Кантор (413 місце) – за рік статки стали меншими на $277 млн. Загальні – $6,09 млрд.

Нагадаємо, деякі держави-члени Європейського Союзу під час обговорення нового 12-го пакету санкцій виступили проти положення про жорсткі обмеження реекспорту до Росії низки європейських товарів.

Раніше стало відомо, що Литва планує повернутись до перемовин щодо того, щоб уніфікувати санкції проти росіян і білорусів.

До слова, Європейська комісія направила 27 країн ЄС пропозицію про заборону російських алмазів у рамках 12-го пакету санкцій. Одностайне схвалення очікується найближчими днями.