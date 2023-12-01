Російські олігархи збільшили свої статки за рік, попри санкції – Bloomberg
До загального рейтингу, що складається з 500 мільярдерів, увійшло 25 росіян
Більшість російських мільярдерів змогли наростити свої статки з початку 2023 року. Усього вони збільшилися на $38,575 млрд. Про це повідомляє Bloomberg Billionaires Index («Індекс мільярдерів»).
До загального рейтингу, що складається з 500 мільярдерів, увійшло 25 росіян. Статки лише трьох з них зменшилися з 1 січня 2023 року.
Перша сотня мільярдерів
У першу сотню рейтингу потрапили шестеро росіян:
- Володимир Потанін (47 місце);
- Леонід Міхельсон (52 місце);
- Вагіт Алекперов (62 місце);
- Володимир Лісін (72 місце);
- Алішер Усманов (82 місце);
- Олексій Мордашов (88 місце).
- Потанін зміг збільшити свої статки на $2,11 млрд. Наразі вони становлять $30,7 млрд.
- Міхельсон з 1 січня збільшив статки на $2,71 млрд. Загальні – $27,3 млрд.
- Алекперов з початку року розбагатів на $9,14 млрд. Загальні статки – $24,5 млрд.
- Лісін збільшив статки на $3,07 млрд за рік. Загальні – $22,9 млрд.
- Усманов з початку року збагатився на $1,87 млрд. Загальні статки – $20,3 млрд.
- Мордашов зміг збільшити статки на $618 млн. Загальні – $19,3 млрд.
Мільярдери за першою сотнею
Нижче першої сотні в рейтингу перебувають 19 російських мільярдерів. Примітно, що й у них справи йшли добре. Тільки у трьох з 19 статки за рік зменшилися:
- Сулейман Керімов (276 місце) – статки зменшилися на $650 млн доларів за рік. Загальні – $8,34 млрд.
- Віктор Вексельберг (351 місце) – статки зменшилися на $44,1 млн за рік. Загальні – $6,96 млрд.
- В'ячеслав Кантор (413 місце) – за рік статки стали меншими на $277 млн. Загальні – $6,09 млрд.
Нагадаємо, деякі держави-члени Європейського Союзу під час обговорення нового 12-го пакету санкцій виступили проти положення про жорсткі обмеження реекспорту до Росії низки європейських товарів.
Раніше стало відомо, що Литва планує повернутись до перемовин щодо того, щоб уніфікувати санкції проти росіян і білорусів.
До слова, Європейська комісія направила 27 країн ЄС пропозицію про заборону російських алмазів у рамках 12-го пакету санкцій. Одностайне схвалення очікується найближчими днями.
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