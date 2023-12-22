Санкції працюють. Доходи РФ від нафти продовжують падати

Майже п’ять мільйонів барелів російської сирої нафти марки Sokоl «застрягли» по дорозі до індійських нафтопереробних заводів

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

•1•

За підсумками січня-листопада 2023 року доходи росії від експорту нафти скоротилися на 32 %, і такий результат слід вважати успішним. Про це повідомляється у заяві прес-служби Міністерства фінансів США.

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Різке зниження нафтових доходів росії відбулося багато в чому завдяки дії західних санкцій, які забороняють перевозити сировину з рф морським шляхом за цінами вищими за граничний рівень у 60 доларів за барель.

Коаліції західних країн (державам «Великої сімки» та Австралії) вдалося зберегти стабільність на глобальному енергетичному ринку та не дозволити росії використовувати додаткові сировинні доходи для фінансування продовження бойових дій в Україні.

«За рік імплементації цінової стелі на сиру нафту наш підхід виявився успішним», – заявили в Мінфіні США.

•2•

У росії виробники та дистриб'ютори продуктів харчування повідомили рітейлерів про підвищення з початку наступного року на 5-20% відпускних цін на широкий перелік товарів – від молочної продукції, кави, соків, рису до кондитерських виробів.

Компанії аргументують це зростанням курсу валют, що впливає на витрати на імпортну сировину, і подорожчанням більш ніж на третину послуг на перевезення всередині країни.

Логісти, у свою чергу, говорять про серйозне збільшення своїх витрат і не бачать передумов для зниження в найближчому майбутньому тарифів на транспортування.

•3•

Майже п’ять мільйонів барелів російської сирої нафти марки Sokоl «застрягли» по дорозі до індійських нафтопереробних заводів.

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Нафтові танкери повинні були прибути до Індії упродовж останніх чотирьох тижнів, проте вони досі не прибули до місць призначення.

Нині не зрозуміло, що затримує ці судна, але частково причиною можуть бути санкції США щодо танкерів, які перевозять російську нафту порушуючи «граничну ціну», встановлену країнами Групи семи.

•4•

Китай почав відмовляти російським авіакомпаніям у польотах до Пекіна.

Топ-менеджери аеропорту Пекіна повідомили авіакомпанію «Росія» (дочка «Аерофлоту») про відмову в прийомі та обслуговуванні низки його рейсів.

Аеропорт відмовився підписувати з авіакомпанією договір на обслуговування. «Росія» звернулася до уряду та попросила Мінтранс рф вирішити питання з перельотами до Пекіна.

Але запит російської сторони був проігнорований у Китаї. Внаслідок одностороннього рішення аеропорту авіакомпанія «Росія» скасувала рейси до Пекіна.

•5•

США додали до списку санкцій танкер Sanar 15, який ходить під прапором росії, і чотири компанії з ОАЕ та Гонконгу.

Також американська влада оновила інструкцію щодо дотримання стелі цін на російську нафту.

•6•

США та Велика Британія, члени Коаліції граничних цін (price cap), випустили для своїх компаній оновлену інструкцію, щоб мати можливість брати участь у морському транспортуванні російської нафти та нафтопродуктів та пов'язаних із цим послуг і не підпасти під санкції.

Коаліція країн G7 і Євросоюзу забороняє компаніям перевозити російську нафту і нафтопродукти, а також надавати пов'язані з цим послуги, якщо нафта продається за ціною, вищою за $60 за барель, преміальні нафтопродукти – понад $100 за барель, низькопреміальні – понад $45 за барель.

Так, у своїх інструкціях уряди дають чіткі визначення послуг, а також потенційних учасників процесу та документів, які вони мають вимагати для підтвердження, що російська продукція не продається за ціною вищою за встановлену стелю.

•7•

ЄС почав розробляти 13-й та 14-й пакети санкцій проти росії за війну в Україні.

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Країни Євросоюзу розпочали підготовку 13-го та 14-го пакетів обмежувальних заходів проти росії.

У Брюсселі підтвердили готовність посилювати обмеження щодо москви. «Ми завжди готові прийняти нові санкції проти росії, хоча ніколи заздалегідь не коментуємо їх можливий зміст», – сказав офіційний представник Єврокомісії Деніел Шерідан Феррі.

Ініціатива про прийняття чергових обмежень з великою ймовірністю виходитиме від країн Балтії.

•8•

Індія закликала країни G7 відкласти введення заборони на російські алмази, бо правила відстеження походження дорогоцінного каміння залишаються незрозумілими.

Індія також висловила свої застереження щодо нової системи «перевірки та сертифікації на основі простежуваності» G7, яка може вимагати обмін даними.

•9•

Бельгія після п'яти місяців зниження закупівель зрідженого природного газу з росії в жовтні наростила їх відразу в шість разів, ставши основним покупцем серед європейських країн.

У квітні Брюссель придбав рекордні 745 мільйонів кубометрів російського газу в скрапленому вигляді, а після цього почала поступово скорочувати імпорт, поки в вересні його обсяг не опустився до 74 мільйонів кубів.

Ситуація різко змінилася в жовтні: Бельгія несподівано наростила закупівлі в шість разів – до 448,6 мільйона кубометрів, а в грошовому вираженні імпорт підскочив у сім разів – до 166 мільйонів євро.

За підсумками жовтня на цю країну припало майже 37% імпорту російського ЗПГ.

•10•

НАЗК внесло китайську залізничну корпорацію China Railway Construction Corporation (CRCC) до списку «міжнародних спонсорів війни».