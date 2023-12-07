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Ростислав Павленко Народний депутат України

Вільний Світ живе у впевненості, що йому нічого не загрожує

glavcom.ua
Байден вкотре підтримав Україну
фото з відкритих джерел

Фраза, що Україна захищає не лише себе, а й Європу та весь демократичний світ – на Заході вже не сприймається

Президент Байден на брифінгу сказав дуже важливу річ. Що путін, якщо йому вдасться здолати Україну, не зупиниться і піде далі.

Дуже важливо чути це з вуст президента найбільшого союзника України. Бо нині Вільний Світ живе у впевненості, що їм нічого не загрожує.

Що якщо десяток «хаймерсів» у руках українців зірвали просування орди минулого року, дюжина сучасних ракет поламала московську логістику і засліпила кримське ППО, а сотня з хвостиком танків навіть без прикриття з повітря допомогла вгризтись у ешелоновану оборону, – то НАТО з сотнями ракетних систем, тисячами танків, роями дронів і перевагою в повітрі точно відібʼє атаку чи на країни Балтії, чи на будь-який інший фланг Альянсу. Вже не кажучи про ядерний щит.

Тому очевидна для нас фраза, що Україна захищає не лише себе, а й Європу та весь демократичний світ – не сприймається.

Тому у Вільному Світі, коли відійшло захоплення подвигом наших Воїнів, питання безпеки почали затьмарюватись політичним порядком денним. Питаннями мігрантів, фермерів, далекобійників, – а то і відверто боротьбою за збереження корупційних доходів від оборудок з москвою.

Тому так важливо, що президент США озвучив просту думку: путін і росія – загроза не лише для України. Бо росія піде далі.

При тому є безліч способів, як нівелювати технологічну та військову перевагу Заходу: економічних, гуманітарних, популістськи-політичних, інформаційних… Та й досвід «гібридних» агресій у москви чималий.

Але за заявою Байдена має послідувати системна кампанія. В якій Україна зобовʼязана використати всі ресурси і можливості. Без політичних ревнощів і підліткового зухвальства.

Щоб донести аргументи на всіх рівнях, а контраргументи і негативні емоції збити в зародку.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Джозеф Байден війна путін Україна

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Ростислав Павленко

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