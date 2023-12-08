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Генерал РФ погрожує захопити ще дві області України (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генерал РФ погрожує захопити ще дві області України (відео)
Ексміністр внутрішніх справ Росії Анатолій Куликов погрожує захопити Миколаївську та Одеську області
фото: скрін із відео

Окупанти намагатимуться відрізати Україну від акваторії Чорного моря

Генерал армії, ексміністр внутрішніх справ Росії Анатолій Куликов вважає, що окупантам потрібно захопити ще кілька українських регіонів. Про це передають росЗМІ.

Куликов зазначив, що перед російськими окупантами нібито ще стоїть багато завдань, серед яких і окупація нових регіонів, які входять до складу України.

«Нам потрібні обов'язково Миколаївська та Одеська області. Це обов'язково для того, щоб не допустити мотивації Заходу взяти Україну в НАТО», – заявив він.

Такий сценарій, за словами генерала, необхідний для того, щоб відрізати Україну від акваторії Чорного моря. Після цього НАТО нібито не зможе використовувати морські рубежі у своїх цілях.

Нагадаємо, триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано удару по станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: Чорне море росія окупанти Україна НАТО війна

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