Про історію України у школі. Чому українці сваряться через це
Чи варто продовжувати будувати нашу історію, як протиставлення до історичних (псевдоісторичних) наративів Росії?
Ініціатива МОН по створенню підручника історії, який обʼєднає світову та, власне, українську історію, наткнулася на прогнозований спротив. А дискусія, як завжди в нас це відбувається, загрожує перейти в розряд бійок фанатських груп.
При цьому, поки вся змістовна частина дискусії зводиться до двох важливих, але все ж, як на мене, цілком банальних моментів:
- історія України не може вивчатися у відриві від світового контексту;
- за світовою історією важливо не загубити історію України.
Це, звичайно, важливо, але тут нема про що сперечатися (хоча суперечка є і вона, як і всі суперечки в наших бульбашках не передбачає компромісів). В той же час, більш важлива частина дискусії просто відсутня. Як на мене, нема потреби дискутувати про те, скільки потрібно підручників: два чи один; він має бути один. Але, перш ніж почати цей єдиний підручник, ми мали б провести не хайпову, а складну дискусію з кількох тем:
1
Чи варто продовжувати будувати нашу історію, як протиставлення до історичних (псевдоісторичних) наративів Росії. Справа в тому, що наш мейнстрімний гранднаратив сьогоднішнього дня – це протиставлення історії Росії. Ми дуже часто пишемо історію, озираючись перш за все на те, що написали росіяни і розвінчуємо їхні міфи (в певних випадках продукуючи свої, між іншим). Простіше кажучи, офіційна російська історична наука досі живе в концепції 19 століття про, так звані «історичні» та «не історичні» народи (перші мають право цивілізовувати других). І ми пробуємо відповідати росіянам, розбиваючи їхні теорії. Справді, такий підхід дозволяв і дозволяє створити велику кількість важливих для нас наукових текстів. Але попри це, по певним періодам у нас є серйозні провали не лише в якості, але й навіть у кількості). Кількість в даному випадку, це, обробка і залучення нових джерел. Але цей підхід має серйозну проблему – ми вимушені весь час наздоганяти і підстроюватися.
2
Чи варто продовжувати традицію Грушевського? Його концепція тяглості державності від найдавніших часів і до сьогодення, відіграла просто колосальну роль в націєтворенні. Але зараз ми не можемо не розуміти, що ця концепція тягне нас на початок 20 століття. І змушує нас, повертаючись до п.1, сперечатися з росіянами, наприклад про те, ким був Володимир Великий: першим українцем чи першим росіянином. І це при тому, що, до прикладу, французи давно перестали вважати Карла Великого першим французом. Власне від відповіді на це питання залежить і те, яким буде підручник з історії. Тут, правда, є одна серйозна пастка: в час війни дуже складно ламати просту і зрозумілу концепцію Грушевського. І тому я ще раз повторю: це важливо дискутувати і, можливо, поки варто залишити основою нашої історії саме концепцію Грушевського, але й інші підходи, які зараз виглядають радикальними, мають розвиватися.
3
Третє питання, можливо найболючіше: правда чи глорифікація (правда і глорифакація). Зараз ми однозначно стоїмо на стороні глорифікаціі. І в час війни – це справді важливо і без цього ми не зможемо перемогти. Але наша проблема полягає тому, що глорифікація стає самоціллю. І це, знову-таки, повернення до п.1, коли ми, подекуди, доводимо завідомо абсурдні речі про українця Паскквича чи щось подібне.
Я прекрасно розумію наскільки складно провести цю дискусію. І складність ця полягає в тому, що потрібно вийти за межі своєї фанатськоі групи. Але лише вихід за межі бульбашки дає результати.
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