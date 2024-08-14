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Російські окупанти знищили в Криму музей присвячений українській поетесі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Російські окупанти знищили в Криму музей присвячений українській поетесі
Окупанти встановили нову табличку, без згадки про Лесю Українку
фото: Голос Криму

Від експозиції, присвяченої Лесі Українці, залишилися лише маленькі світлини

Музей Лесі Українки в тимчасово окупованій росіянами Ялті припинив своє існування: це стало відомо під час проведення моніторингу культурних установ в Криму. Про це повідомляє «Голос Криму».

На будинку, де був розташований музей, висить охоронна таблиця радянських часів, що нагадує про перебування тут української письменниці наприкінці ХІХ століття. Втім, усі інші згадки про Лесю Українку окупаційне керівництво прибрало.

Зникла табличка перед входом у будівлю, на якій вказувалося, що на другому поверсі можна знайти Музей Лесі Українки та експозицію «Ломикамінь», пов'язану з її перебуванням у Ялті. Зараз на цьому місці встановлена нова табличка: вона повідомляє, що тут під егідою Ялтинського історико-літературного музею діє експозиція «Ялта. Століття ХІХ-е (історія, музика та література)» та виставка, присвячена архітектору Ніколаю Краснову.

Табличка біля будівлі до окупації
Табличка біля будівлі до окупації
фото: Голос Криму

Наразі тут можна відвідати екскурсію чотирма приміщеннями: з історією будівлі та Ялти, експозицією про музичне життя Ялти на межі ХІХ – ХХ століть, літературне життя Ялти та про архітектора Краснова, якому присвячено окрему залу. Від експозиції, присвяченої Лесі Українці, залишилися лише маленькі світлини вперемішку з фото Пушкіна, Толстого і Цвєтаєвої, та письмовий столик, за яким вона працювала.

Заступниця постійної представниці президента в АР Крим Ольга Куришко розповіла Суспільне Крим, що окупанти реконструювали Музей Лесі Українки та змінили формат експозиції.

«У 2015 році музей було перейменовано на «Ялтинський історичний музей». Там вже не було згадки про те, що це музей Лесі Українки. Потім він був закритий ніби на реконструкцію на дуже довгий період. І ось нещодавно він був відкритий, вже під іншою назвою, реконструйований, без експозицій, які були раніше», – розповіла Куришко.

За її словами, нинішнє місце знаходження експонатів, що стосувалися української поетеси, – невідоме.

Нагадаємо, російські окупанти знищили пам’ятку археології світового значення – руїни античного міста Херсонес у Криму. На місці руїн загарбники спорудили так званий парк «Новий Херсонес», а по суті – величезний палац площею 24 тис. м2. 

Раніше повідомлялося, російські загарбники розграбували музей-заповідник «Херсонес Таврійський» у тимчасово окупованому Криму та вивезли артефакти на територію РФ. Як зазначається, йдеться про те, що російські загарбники забрали артефакти до Великого Новгорода. Згодом Лубінець звернувся до ООН щодо руйнування Росією Херсонесу Таврійського.

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Теги: Крим окупанти історія література музей виставка Леся Українка руїни

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