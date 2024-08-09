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Україна веде переговори зі США про удари американсьми ракетами по російських аеродромах

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Україна веде переговори зі США про удари американсьми ракетами по російських аеродромах
ЗСУ досягли значних успіхів у Курській області
фото з відкритих джерел

Влада хоче застосувати американські ракети для ударів по Курській області

Влада України веде переговори зі Сполученими Штатами щодо отримання дозволу на використання балістичних ракет ATACMS для ураження військових аеродромів на території Росії. Про це повідомляє  The Washington Post.

Радник президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності зазначив, що удари ATACMS потрібні для знищення російських винищувачів, які використовуються для авіаударів у відповідь на український наступ у Курській області. Це дозволить ЗСУ утримати захоплені території та посилить позицію України на майбутніх переговорах з Росією.

«Це дасть їм важелі впливу, необхідні для переговорів з Росією – ось про що йдеться», – зазначив радник.

Радник зазначає, Україна залучила велику кількість солдатів, які захопили близько 100 квадратних кілометрів ворожої території. Також за три дні українські війська пройшли вглиб території повз багатотисячні міста. Також ЗСУ взяли тисячі полонених.

Видання пише, що газовимірювальна станція, яку зараз контролює Україна, розташована приблизно за п'ять миль на території Росії. 

«У четвер газ все ще надходив через Суджу, - останній чинний пункт відвантаження трубопроводу, що транспортує російський природний газ до Європи через Україну. За словами радника, станція навряд чи буде використовуватися як важіль тиску, оскільки трубопровід все одно проходить через Україну, і Київ міг би перекрити потоки в будь-який момент», – пише видання.

Хоча точні цілі українського наступу в Курській області залишаються неясними, аналітики припускають, що, окрім можливого відволікання російських сил зі сходу України, Київ прагне зміцнити свої позиції на майбутніх переговорах з Москвою.

Американські офіційні особи висловлюють різні думки щодо стратегічних цілей України. Одні вважають, що ЗСУ намагаються перешкодити перекиданню російських військ до Харківської області, інші - що Україна прагне виснажити ворожі підрозділи, а не утримувати захоплену територію тривалий час.

«Українські офіційні особи звернулися до Вашингтона з проханням дозволити Силам оборони використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження аеродромів, які Росія використовує у відповідь на вторгнення. В разі схвалення, таке рішення може дозволити Києву протягом деякого часу утримувати частину Курської області», – зазначає The Washington Post.

Відомо, що Курська наступальна операція створила новий тиск на Путіна, адже російське цивільне населення довелося евакуювати під тими ж обстрілами, які українці терплять уже більше двох років.

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Теги: наступ історія українці Україна місто столиця населення радник дезінформація переговори росія

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