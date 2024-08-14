Мінінфраструктури відкриває курси керування автобусом для жінок: кого візьмуть і чому навчать

Чиновники обіцяють жінкам, які сядуть за кермо автобусів, бонуси

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає безплатні курси керуванням автобусами для жінок. Після закінчення навчання жінки гарантовано отримають роботу у сфері перевезення. Детально про новий урядовий проєкт йдеться у матеріалі «Главкома».

Вимоги до кандидаток

Зазначається, що для того, аби навчитися керувати автобусом, потрібно відповідати трьом головним критеріям:

наявність посвідчення водія категорії B;

стаж керування авто (чітко він поки що не прописаний, але очевидно, під час конкурсного відбору на нього також звертатимуть увагу);

вік від 21 до 65.

Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач наголосив, що окрема увага буде звертатися на різні соціальні групи: ВПО, ветеранки, родини військовослужбовців.

«Разом із запуском анкети також будуть опублікована методологія відбору», – зазначає Деркач і додає, що певні переваги можуть отримати жінки, які мають певні соціальні пільги – до прикладу, дружини військовослужбовців. Загалом заступник міністра переконує, що критерії відбору будуть абсолютно прозорими.

Програма навчання

У Мінінфраструктури повідомляють, що на жінок очікує стандартизоване навчання, яке надаватимуть сертифіковані державою навчальні центри. «Це автошколи, вони будуть вчити за своїми програмами. Навчання буде тривати близько трьох місяців. Це буде як навчання в автошколі, так і додаткове навчання: транспортній безпеці, спілкуванню з поліцією, технічному стану автобуса», – розповідає Деркач.

За словами заступника міністра, жінка отримає ще й консультації психолога. Адже одна річ – їхати у власній автівці, і геть інша – перевозити десятки людей.

«Важливо навчити жінок правильно комунікувати і, скажімо так, виходити зі стресових ситуацій. Окремо буде навчання зі стрес-менеджменту, тому що їм потрібно розуміти, як вони будуть говорити з пасажирами, бо їх багато, їм жарко або їм холодно…», – додає Деркач.

Зарплата та інші бонуси

Для жінок, які вирішили змінити сферу діяльності і обрати саме навчання на водія, у Мінінфраструктури продумали бонуси, а саме: три родзинки курсів.

«По-перше, жінка отримує професію. Після завершення курсів жінка отримує сертифікат і її додають до державного Реєстру професійних водіїв. Тобто це не просто папірець про закінчення чергових курсів, а отримання професії», – переконує Деркач і обіцяє після закінчення курсів видавати жінкам й міжнародну карту професійного водія – так званий, «код 95». Ця картка дасть можливість здійснювати міжнародні рейси.

Приклад міжнародного сертифіката «код 95», виданого в Україні

По-друге, кажуть у відомстві, жінка гарантовано отримає роботу. «Ми відразу проговорюємо з комунальними підприємствами в тих регіонах, в яких ми працюємо, скільки жінок вони готові взяти. Компанії будуть проговорювати з жінками, проводити інтерв'ю і відбирати для себе вже жінок для роботи. Іншими словами, на середині навчання жінка вже буде розуміти, в яку компанію вона йде, і з якого дня вона приступає до виконання обов'язків», – пояснює Деркач.

По-третє, ця робота буде нормована. У відомстві розповідають, що на кожному автобусі встановлений тахограф, який записує час, який людина проводить за кермом. «Водієві не можете проводити за кермом більш ніж 4,5 години підряд. Потім водій потрібен відпочинок, як мінімум 45 хвилин. Це міжнародні стандарти часу роботи і відпочинку, які перевіряються якраз транспортною безпекою», – зазначає заступник міністра.

Цифровий тахограф – пристрій, призначений для контролю швидкості і пройденого шляху транспортного засобу, часу праці та відпочинку водія. Тахограф поєднує у собі функції годинника і спідометра. Вмонтований у транспортний засіб, тахограф фіксує швидкість транспортного засобу і час його руху та простою. Щоправда, на автобусах, що їздять маршрутом, меншим 50 км (туди й назад), тахограф не встановлюють.

Врешті-решт, для цієї професії не потрібно жодних якихось додаткових капіталовкладень.

«Тобто ви прийшли, вам дали транспортний засіб, вам дали всі умови для роботи, і ви просто приїхали і працюєте. Зазвичай дається навіть уніформа», – додають у міністерстві.

Поки що у Мінінфраструктури не можуть спрогнозувати, чи матимуть курси попит серед жінок. Якщо ж проєкт стане успішним – відкриється нова перспектива: водійок поступово почнуть набирати на міжобласні та міждержавні маршрути.

Нагадаємо, у комунальне підприємство «Київський метрополітен» активно йдуть працювати жінки, наразі одна жінка навчається на машиніста.